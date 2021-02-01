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Spor Çaykur Rizespor, Celal Emir Dede'yi transfer etti
Spor

Çaykur Rizespor, Celal Emir Dede'yi transfer etti

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Aydeniz Et Balıkesirspor'dan 2001 doğumlu Celal Emir Dede'yi transfer etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 19:28:00 -
Çaykur Rizespor, Celal Emir Dede'yi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Aydeniz Et Balıkesirspor'dan Celal Emir Dede ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'da forma giyen 2001 doğumlu hücum oyuncusu Celal Emir Dede, kendisini 4,5 sezon yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Kendisi 71 numaralı formamızı giyecektir." ifadelerine yer verildi.

Emir, yeşil-mavili ekibin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı dördüncü isim oldu.

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