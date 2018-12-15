THY- Euroleague
0553 313 94 23

Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor maçında kardeş payı

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, kendi sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 16:00
Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor maçında kardeş payı

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve üst üste 4. beraberliğini aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Çaykur Rizespor olurken geliştirdikleri ataklarda Aytemiz Alanyaspor savunmasında Merih Demiral ve Tzavellas'ın başarılı müdehaleleri gole engel oldu. İlk yarının son 15 dakikalık bölümünde oyunda dengeyi sağlayan konuk ekip Aytemiz Alanyaspor golü de buldu. 42. dakikada sağ kanattan Cenk Ahmet'in ortasını tek vuruşla ağlara gönderen Junior Fernandes Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı konuk ekip Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Saadane penaltı vuruşundan yararlanamadı

İkinci yarıya da etkili başlayan Çaykur Rizespor 52. dakikada Koray Altınay'ın ceza sahasında yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Saadane'nin şutunda kaleci Haydar Yılmaz gole izin vermedi. Bu pozisyondan 4 dakika sonra Davide Petrucci'nin ortasına iyi yükselen Vedat Muriqi beraberliği getiren golü attı.

Karşılaşmanın 78. dakikasında bu kez Aytemiz Alanyaspor penaltı kazandı. Sağ kanattan ceza sahasında giren Villafanez, Brabec'in müdehalesiyle yerde kaldı ve penaltı atışını kazandırdı. Penaltıda topun başına geçen Fernandes'in şutunda kaleci Gökhan Akkan, köşeden topu çıkardı. Kalan dakikalarda 2. gol için bastıran Çaykur Rizespor, birçok pozisyona girmesine rağmen kaleci Haydar'ı geçmeyi başaramadı ve ikinci yarısı büyük bir heyecana sahne olan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 12'ye, Aytemiz Alanyaspor ise 17'ye yükseltti.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 16:00
  1. Çaykur Rizespor
  2. Alanyaspor
  3. Rizespor
  4. Çaykur
  5. Alanya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ülkede facia! Cenazeden dönerken cenazeleri çıktı: 20 ölü
    1. Ülkede facia! Cenazeden dönerken..
    2. Pazardaki kavgada başından vurulan..
    3. Eviniz yüksek gerilim hattındaysa..
    4. İlk yarının lideri Gençlerbirliği
    5. Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden..
    6. 1,5 milyon lira ödülle aranan terörist..
    7. Sarı yelekliler Brüksel'i karıştırdı
    8. Evinizdeki kazaları önlemek elinizde
    9. TÜGİAD 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı
    10. Tutuşan teröristler tünel kazmaya..
    11. Doktorlar 4 saat uğraştılar ama..
    12. Kansere çiğdem bombası
    13. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    14. Denizli'de Toplu Açılış Töreni
    15. Maçın ardından
    16. Katar'dan KİK'e "güçsüzlük" eleştirisi
    17. Özbekistan'ın en iyisi Bezerra
    18. 7 terörist etkisiz hale getirildi
    19. Kuşburnu hakkında bunları biliyor..
    20. Fındık doğal multivitamin kaynağı
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak