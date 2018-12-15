Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor maçında kardeş payı

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve üst üste 4. beraberliğini aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Çaykur Rizespor olurken geliştirdikleri ataklarda Aytemiz Alanyaspor savunmasında Merih Demiral ve Tzavellas'ın başarılı müdehaleleri gole engel oldu. İlk yarının son 15 dakikalık bölümünde oyunda dengeyi sağlayan konuk ekip Aytemiz Alanyaspor golü de buldu. 42. dakikada sağ kanattan Cenk Ahmet'in ortasını tek vuruşla ağlara gönderen Junior Fernandes Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı konuk ekip Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Saadane penaltı vuruşundan yararlanamadı

İkinci yarıya da etkili başlayan Çaykur Rizespor 52. dakikada Koray Altınay'ın ceza sahasında yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Saadane'nin şutunda kaleci Haydar Yılmaz gole izin vermedi. Bu pozisyondan 4 dakika sonra Davide Petrucci'nin ortasına iyi yükselen Vedat Muriqi beraberliği getiren golü attı.

Karşılaşmanın 78. dakikasında bu kez Aytemiz Alanyaspor penaltı kazandı. Sağ kanattan ceza sahasında giren Villafanez, Brabec'in müdehalesiyle yerde kaldı ve penaltı atışını kazandırdı. Penaltıda topun başına geçen Fernandes'in şutunda kaleci Gökhan Akkan, köşeden topu çıkardı. Kalan dakikalarda 2. gol için bastıran Çaykur Rizespor, birçok pozisyona girmesine rağmen kaleci Haydar'ı geçmeyi başaramadı ve ikinci yarısı büyük bir heyecana sahne olan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 12'ye, Aytemiz Alanyaspor ise 17'ye yükseltti.