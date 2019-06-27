Çaykur Mayıs ayı yaş çay bedellerini ödemeye başladı Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), çay üreticilerinin Mayıs ayı içerisinde ÇAYKUR’a sattıkları yaş çay bedellerinin üreticilere ödenmesine başlandığını açıkladı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), çay üreticilerinin Mayıs ayı içerisinde ÇAYKUR’a sattıkları yaş çay bedellerinin üreticilere ödenmesine başlandığını açıkladı.



ÇAYKUR tarafından yapılan açıklamada, yaş çay üreticilerinden alınan 135 bin 661 ton yaş çayın karşılığı olan 393 Milyon liranın ödemelerine bugün itibariyle başlandığı ve ödemelerin iki gün içerisinde üreticilerin hesaplarına yatırılacağı bildirildi.

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