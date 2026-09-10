Çayırova'nın yeni spor kompleksi 13 Eylül'de Galatasaray maçıyla açılıyor

Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi, 13 Eylül Pazar günü saat 14.00'te düzenlenecek törenle hizmete girecek. Atatürk Mahallesi'nde inşa edilen tesiste, FIBA standartlarına uygun 3 bin 500 kişilik tribün kapasiteli basketbol sahası yer alıyor.

Açılış töreninin ardından Basketbol Süper Ligi temsilcisi Çayırova Belediyesi, ligin köklü ekiplerinden Galatasaray MCT Technic'i hazırlık maçında konuk edecek. Karşılaşmanın çok sayıda Çayırovalı ve basketbolsever tarafından tribünden takip edilmesi bekleniyor.

Komplekste 9 antrenman salonu ve fitness salonu yer alıyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin ilçeye kazandırdığı komplekste sporcu odaları, 9 farklı antrenman salonu, fitness salonu ve birçok farklı kullanım alanı bulunuyor. Modern mimarisi ve güçlü teknolojik altyapısıyla inşa edilen tesis, aynı anda 9 farklı branşta antrenman yapılmasına imkân tanıyacak.

FIBA standartlarına uygun basketbol sahası, uluslararası basketbol müsabakalarına da ev sahipliği yapabilecek. Kompleks, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nın yeni evi olacak.

Tesis, geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine de katkı sağlayacak. Yalnızca Çayırova'ya değil, bölge sporuna da uzun yıllar hizmet etmesi hedefleniyor.

Çayırova Belediyesi'nden açılışa ilişkin yapılan açıklamada tesis, "Spor Kenti Çayırova'mızın vizyon eseri" olarak nitelendirildi ve şu ifadelere yer verildi: "FIBA standartlarına uygun, 3 bin 500 kişilik tribün kapasiteli basketbol sahası ve aynı anda 9 farklı branşta antrenman yapılabilecek geniş ve ferah salonlarıyla kentimize önemli bir spor yatırımı kazandırıyoruz."

Belediye, açıklamada tüm hemşehrilerini 13 Eylül Pazar günü saat 14.00'teki açılış törenine ve Galatasaray'la oynanacak hazırlık maçına davet ederek yatırımın "Çayırova'mıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını" diledi.