Çayırova’da çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Çayırova Belediyesi ekiplerince ilçe genelindeki çevre düzenleme çalışmaları devam ettiriliyor.

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki mesire alanları, park ve yeşil alanlarda çim biçme, budama, çevre düzenlemesi, temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Yapılan incelemeler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda cadde ve sokak çevresindeki alanlarda bulunan sürgün ot biçimine ayrı bir önem veren kurum, aynı zamanda ilçe genelindeki tüm parklar ve mesire alanlarında bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Özellikle yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanların başında gelen mesire alanları ve parkları ayrı bir programa tabi tutan belediye, temizlik anlamında da bu noktaları sürekli takip ediyor.

Park, mesire alanları, kavşak, kaldırım ve orta refüjlerde gerçekleştirilen temizlik, bakım ve çevre düzenlemesinin yanı sıra Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ndeki aydınlatma direklerinde dekoratif aydınlatmaların montajı da tamamlandı. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada belediyenin logosunu simgeleyen dekoratif aydınlatmalar ile cadde yeni ve farklı bir görünüme kavuştu.