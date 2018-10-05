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Çayın yeşili de siyahı da yararlı

Öncelikle herşeyin ifratı, aşırısı zararlı. Bunu bilelim. İster siyahı, ister yeşili olsun her iki çayın da ifratına kaçmamak şartıyla sağlığımıza faydaları var.

05 Ekim 2018 Cuma 16:33
Çayın yeşili de siyahı da yararlı

 

Yeşil çay sağlığımızı korumamıza yardımcı olacak birçok özelliğe sahip. Yeşil çayın içinde doyma hissimizi oluşturmaktan sorumlu CCK hormonunu artıran EGCG bitkisel besin maddesi bulunuyor. Yeşil çayda bulunan bu madde, aynı zamanda kanser riskini azaltmaya da yardımcı olabilir. Yapılan çalışmalar yeşil çay tüketmenin bunama başlangıcını önlemeye veya ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olduğunu da gösteriyor.

Gelelim siyaha

Siyah çayın içinde plağın dişlerimize yapışmasını engelleyen güçlü polifenol antioksidanları bulunuyor. Biliyorsunuz dişlerde plak oluşumu diğer diş problemleri gibi nefesin kötü kokmasına sebep olur. Yapılan çalışmalar polifenollerin ağızdaki bakterilerin büyümesini engelleyerek, bu bakterilerin yol açtığı kötü kokuyu en aza indirgediğini gösterdi. Siyah çay göbek bölgesinde yağların oluşmaya başlamasını önlemeye, aynı zamanda da diyabet riskinizi azaltmaya da yardımcı olmakta..

Fakat ne dedik, aşırıya kaçmamak şartıyla...

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 16:33
  1. yeşil çay
  2. siyah çay
  3. çayın faydaları

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