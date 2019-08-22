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Çayeli’nde sanat severler sergide buluştu

Rize’nin Çayeli ilçesinde gerçekleştirilen “Uluslararası Çayeli Resim Çalıştayı” düzenlenen sergi ile sona erdi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:45
Çayeli’nde sanat severler sergide buluştu

Rize’nin Çayeli ilçesinde gerçekleştirilen “Uluslararası Çayeli Resim Çalıştayı” düzenlenen sergi ile sona erdi.


Çayeli’nde Şimal Outdoor Dağcılık ve Fotoğraf Derneği öncülüğünde, Çayeli Kaymakamlığı, Çayeli Belediyesi, Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası, Çayelispor ve Neşe Çay’ın destekleriyle 16–22 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen Çayeli Uluslararası Resim Çalıştayı renkli görüntülerle son buldu. Yurtiçi ve yurtdışından 12 sanatçının katıldığı Çayeli Uluslararası Resim Çalıştayı kapsamında düzenlenen sergiye, sanatseverlerin yanı sıra Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, AK Parti Çayeli ilçe başkanı İshak Karahan, sanatçı Yavuz Kesepara, uluslararası paraşüt sporcusu Cengiz Koçak ve çalıştay sanatçıları katıldı.


Sergiyi gezen sanatseverler ressamlarla eserleri üzerine sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdiler. Sergi sonunda Şimal Outdoor yöneticileri tarafından çalıştaya katılan sanatçılara katılım belgeleri ve plaket takdim edildi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 15:45
  1. sanat
  2. sergi
  3. fotoğraf

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