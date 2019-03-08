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Çaydanlık temizliği nasıl yapılır?

Çaydanlıklarınızın içinin ve dışının daha temiz ve parlak olması için sizde bu yöntemleri kullanabilirsiniz. İşte çaydanlık temizliğine dair detaylar...

08 Mart 2019 Cuma 23:32
Çaydanlık temizliği nasıl yapılır?

Çaydanlık nasıl temizlenir?

Çaydanlıkların içinde biriken kireçleri eğer kimyasallar ile temizlerseniz ne kadar iyi durularsanız durulayın mutlaka artığı kalacak ve siz çay demlemek için suyu kaynattığınız da bu kimyasallar suya geçecektir. Bu da sağlığınızı olumsuz yönde etkileyecektir. Çaydanlık, demlik temizliği için doğal yöntemleri kullanırsanız eğer hem daha sağlıklı sonuçlar almış olursunuz hem de etkili bir temizlik sağlarsınız.

Çaydanlıklarınızın ve ketle içinde biriken kireçleri gidermek için birçok ayrı doğal yöntem bulunmaktadır. Bunlardan biri ise şu şekildedir:

Çaydanlığın veya kettleın içine kireçli kısmını geçene kadar su koyunuz ve içine yarım bardak kadar limon tuzu ekleyip çalıştırın veya çaydanlığı ocağa koyunuz. Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra ise ağzını kapalı halde tutarak 5 dakika bekletiniz. Ardından hafifçe çalkalayıp suyu dökünüz. Tüm tortuların yok olduğunu göreceksiniz.                        

Beyaz sirke ile de kireç, tortu ve artıklarından kurtulmak mümkündür. Bunun içinde öncelikle kettle veya çaydanlığı yarıya kadar su ile doldurup kaynatın. Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra maksimum seviyesine kadar beyaz sirke kkatın 10-15 dakika kadar bekleyip durulayınız. Ardından içine tekrar su doldurup kaynatın ki sirke kokusu yok olsun. Bu işlem sayesinde tüm kireç, tortu ve artıklarından kurtulmuş olacaksınız.                                                                         

Çaydanlıklarınızın dışının ve içinin daha parlak ve temiz olması için sirke ve karbonatı karıştırıp macun haline getirin. Bu macunu sünger yardımı ile ovarak çaydanlıklarınızı, demliğinizi ve kettle içini, dışını yıkayabilirsiniz. Böylece istediğiniz gbi parlak çaydanlıklara sahip olabilirsiniz.                                    

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 23:32
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