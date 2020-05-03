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Aktüel

Çaycuma’da yapılacak TOKİ 197 konutun yeri belli oldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 197 adet TOKİ’nin yapacağı konutların yeri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 14:27:30 -
Çaycuma’da yapılacak TOKİ 197 konutun yeri belli oldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 197 adet TOKİ’nin yapacağı konutların yeri belli oldu.


İlçenin Velioğlu Mahallesine 197 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi yapılması kararı alındı. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nin 100 Bin Konut Projesi kapsamında yapılan konut ihalesi 21 Mayıs tarihinde Toplu Konut Idaresi Başkanlığı (TOKİ) Toplantı Salonu’nda saat 15:30’da gerçekleşecek komisyon ile hak sahipleri belli olacak.

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