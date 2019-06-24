Çaya, çorbaya her gün defne yaprağı eklemenin 9 nedeni

Defne dünyanın birçok bölgesinde yetişen bir çalı, ağaç türüdür. Dört mevsim yeşil kalan defnenin yaprağı ise sanıldığından çok daha faydalı bir üründür. Taze olarak dalından toplayıp kullanabileceğiniz defne yaprağını büyük şehirlerde kurutulmuş olarak temin edebilirsiniz.

Aromasıyla lezzet dağıtıyor

Genellikle balık yemeklerinde kullanılan defne yaprağını çay olarak da tüketebilirsiniz. Aroması nedeniyle içine girdiği her yemeği, çayı lezzetlendiren defne yaprağının faydaları ise saymakla bitmiyor.

1. İdrar söktürücü

Defne yaprağı düzenli ve ölçülü kullanıldığında idrar söktürücü özellik gösterir.

2. Metabolizmayı hızlandırır

Kilo vermek isteyenler için metabolizma hızı çok kıymetlidir. Şayet metabolizmanızın hızlanmasını istiyorsanız, defne yaprağı ve tarçınla hazırlayabileceğiniz çayı gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

3. Çölyak hastaları için önemli

Defne yaprağının içerisinde bulunan vitamin ve minareller çölyak hastalığının semptomlarını bir hayli azaltır.

4. Mide şikâyetlerine iyi gelir

Defne yaprağı mide ekşimesi ve bulantısı sorunlarında gönül rahatlığıyla tercih edilebilir.

5. Balgam söktürücü

Yapılan bilimsel çalışmalar defne yaprağının solunum sistemi için son derece faydalı bir ürün olduğunu ortaya koymuştur. Defne yağı göğsün üzerine sürüldüğünde balgamı yumuşatır. Ayrıca gece boyu güzel ve balgamsız bir uyku için bir kasenin içerisine sıcak su ve birkaç damla defne yaprağı yağı damlatabilirsiniz. Odaya yayılan buhar rahat bir uyku çekmenize yardımcı olacaktır.

5. Kalp dostu

Defne yaprağı kalp sağlığı için önemli olan kafeik asit ve rutin isimli bileşikleri içerisinde barındırır. Bu nedenle kalp hastaları ve bu hastalığa yakalanma riski olanların düzenli olarak defne yaprağı kullanmaları tavsiye edilir.

6. Kepek sorununa son

Defne yaprağı ile hazırladığınız suyla saçlarınızı güzelce yıkayabilirsiniz. Bu su hem kepeği hem de dökülmeyi önleyecektir.

7. Anti-kanser ürünü

Yapılan araştırmalar defne yaprağının içerisinde bulunan bileşiklerin kansere karşı vücudun koruyuculuk kazanmasına yardım ettiğini ortaya koydu.

8. Sakinleştirir

Papatya ve nane çayı gibi defne yaprağı da sakinleşmenize yardımcı olur.

9. Antibakteriyel özellik

Defne yaprağı antibakteriyel özellik taşır. Bu nedenle defne yaprağı yağını antibakteriyel jellerin yerine hijyen için kullanabilirsiniz.

Kuşkonmaz ve defne yapraklı balık tarifi

Malzemeler:

1 adet levrek

1 kilo kuşkonmaz

1 su bardağı doğranmış çeri domates

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

8 adet defne yaprağı

Limon

Balıkları ve kuşkonmazları yıkayın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine balığı, kuşkonmazları, limonları ve domatesleri dizin.

Bu malzemelerin üzerine baharatları ve yağı gezdirin.

Balıkların ve kuşkonmazların üzerlerine defne yapraklarını yerleştirin.

Yemeğinizi fırına sürün.

Yaklaşık 20 dakika içinde yemeğiniz hazır olacaktır.

Servis aşamasında defne yapraklarını tabaklara koymayın.

Şimdiden afiyet olsun.