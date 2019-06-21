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Çay üreticisine budama desteği bugün ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Bugün itibarıyla, çay budama desteklerini ödüyoruz"- "Yaklaşık 75 bin üreticimize 185 bin dekar alan için toplamda 230 milyon TL'lik bedeli, bugün saat 18.00'dan sonra üreticilerimizin hesabına yatıracağız"

21 Haziran 2019 Cuma 10:49
Çay üreticisine budama desteği bugün ödenecek

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bugün itibarıyla, çay budama desteklerini ödüyoruz. Yaklaşık 75 bin üreticimize 185 bin dekar alan için toplamda 230 milyon TL'lik bedeli, bugün saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesabına yatıracağız." dedi.

Pakdemirli AA muhabirine yaptığı açıklamada, çay budama ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu.

Çay bahçelerininin gençleştirilmesi amacıyla yapılan çay budama desteklerine ilişkin bilgi veren Pakdemirli, şunları söyledi:

"Çaylıklarını budayarak yenileyen üreticilerimize budama desteği veriyoruz. Bu kapsamda bugün itibarıyla, çay budama desteklerini ödüyor olacağız. Yaklaşık 75 bin üreticimize 185 bin dekar alan için toplamda 230 milyon TL'lik bedeli, bugün saat 18.00'dan sonra üreticilerimizin hesabına yatıracağız."

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:49
  1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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