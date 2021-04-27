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Siyaset Çay üreticileri sıkıntıda dedi ve ekledi: Yaş çay fiyatı 5 liradan az olmamalı
Siyaset

Çay üreticileri sıkıntıda dedi ve ekledi: Yaş çay fiyatı 5 liradan az olmamalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, çay üreticilerinin çektiği sıkıntıları değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 16:27:00 - 2021-04-27 16:38:45
Çay üreticileri sıkıntıda dedi ve ekledi: Yaş çay fiyatı 5 liradan az olmamalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, çay sezonu öncesi yazılı bir açıklama yaparak, çay üreticilerinin sıkıntılarına değindi.

'Çay fiyatı bölgesel kalkınma ve refah seviyesi için önemli'

Cemil Çolak, çay üreticilerinin daha fazla mağdur edilmemesi gerektiğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinin ekonomik gelirinin mihenk taşı olan 'Çay' fiyatının, enflasyonla mücadele argümanı olarak değerlendirilmesi, içinde bulunduğumuz durumu net olarak ortaya koymaktadır. Bölgede 1 milyon adet üzerinde çay cüzdanı sahibi olan müstahsil ve üretim şartlarındaki zorluklar göz önüne alındığında, çaya verilecek olan fiyat, bölgesel kalkınma ve refah seviyesinin yükselmesi için önem arz etmektedir."

'Pandemi esnafın belini büktü'

Çolak, 2020 yılında başlayan pandemi süreci nedeni ile ekonomik zorlukların baş gösterdiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Talihsizlik olarak adlandırdığımız 2020 yılı 1 kilogram yaş çay fiyatı 3,27 TL, destekleme fiyatı 0,13 TL ile toplamda 3,40 TL olarak açıklanmıştı. Aynı hatanın tekrar edilmemesi, mağduriyetlerin ortadan kaldırılması ve reel fiyatlar ile artışlar üzerinden yola çıkılarak, 2021 yılı yaş çay fiyatı belirlenirken Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (%35) ve ilaveten %15 ek zam yapılarak toplamda %50 zam yapılması gerekliliği masaya konulmalıdır. Bu veriler ele alınarak belirlenecek oran ile, 1 kilogram yaş çay fiyatı 4,90 TL ve destekleme fiyatı da 0,13 TL olarak, toplamda 5,00 TL’den az olmamalı ve uzun yıllardır destekleme fiyatının sabit kalması da göz önüne alınarak destekleme fiyatında da revizyon yapılması çay üreticisinin yegane hakkıdır."

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