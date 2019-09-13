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Çay Sektörü Analiz Çalıştayı

Bölgenin önemli tarımsal faaliyetleri içinde büyük bir yer tutan, bunun yanında sanayisinin de istihdama hatırı sayılı katkı sağladığı, üretimde dünya 5’incisi olduğumuz çay sektöründe ihracatta da aynı başarıyı göstermesi için çalıştay düzenlendi.

13 Eylül 2019 Cuma 14:14
Çay Sektörü Analiz Çalıştayı

Bölgenin önemli tarımsal faaliyetleri içinde büyük bir yer tutan, bunun yanında sanayisinin de istihdama hatırı sayılı katkı sağladığı, üretimde dünya 5’incisi olduğumuz çay sektöründe ihracatta da aynı başarıyı göstermesi için çalıştay düzenlendi.


TEAWAY projesi kapsamında düzenlenen Çay Sektör Analiz Çalıştayı’na kurum temsilcileri ile özel firma sahipleri katıldı. Çalıştayda Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Komisyonu Başkanı Yavuz Selim Çakıroğlu da hazır bulundu.Teaway projesinin tanıtımı ile başlayan çalıştayda çay sektörünün sorunları, mevcut ve hedef yurtdışı Pazar analizi, sektörün eğitim ve danışmanlık ihtiyaçları, Swot analizi ve çözüm önerileri ile TKDK, KKYDP Destekleri ve URGE Programı hakkında bilgiler aktarıldı, sorular cevaplandırıldı.


ABİGEM Direktörü Ali Rıza Kul kurumlar ve firmalarla birlikte analiz çalışması yaptıklarını, burada ve sahada yapılan analiz çalışmaları sonucunda çay analiz raporunun oluşturulacağını ve buna göre Teaway projesi kapsamında eğitim ve danışmanlık hizmeti verilebileceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:14
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