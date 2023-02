Çay diye zehir içiyormuşuz! Vazgeçilmez içecek olarak kabul edildi yalnız kalbi böyle inanılmaz etkiliyor

Türk kültürünün vazgeçilmez içeceği çay sabah öğle akşam günün her saati tüketiliyor. Çay, bizler için vazgeçilmez bir içecektir. Türkiye’de insanların büyük çoğunluğu her gün çay tüketir, hem de bardak bardak… İş yerinde, evde ve aklınıza gelebilecek her yerde akla ilk gelen içecek çay olur. Çayı yanlış şekilde demlerseniz bazı sağlık sorunlarına ve hatta kansere bile davetiye çıkarabilirsiniz. Sürekli çay içme isteği neden olur? Her gün çay içmek vücudumuza ne yapar? İşte dikkat etmeniz gerekenler ve fazla siyah çay içmenin zararları