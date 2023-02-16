Çay diye zehir içiyormuşuz! Vazgeçilmez içecek olarak kabul edildi yalnız kalbi böyle inanılmaz etkiliyor

Çay, içerdiği antioksidan özellikleri ile insan vücudu üzerinde birçok olumlu etkiye sahiptir. Sofraları taçlandıran ve ülkemizin Karadeniz bölgesinde yetiştirilen siyah çayın lezzetinin yanı sıra faydaları da saymakla bitmiyor. Yapılan araştırmalara göre sudan sonra en çok tüketilen içeceklerden biri çaydır. Hamur işlerinin yanında, sabah kahvaltılarında, beş çayında ve günün her öğününde tüketilen çay hayatımızda büyük önemli bir yer tutar. Peki çay nasıl demlenir? Demli çay içmenin zararları...

YANLIŞ DEMLEME SAĞLIK SORUNLARINA DAVETİYE ÇIKARTIYOR!

- Çayı yanlış şekilde demlerseniz bazı sağlık sorunlarına davetiye çıkarabilirsiniz.

- Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi öneririz. Çünkü çayın acımasına sebebiyet verebilir.

- Bu nedenle çay iyice demlendikten sonra muhakkak ocak üzerinden alınmalıdır. Aksi taktirde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verebilir.

- Çayı demledikten sonra yüksek ısıya maruz bırakmamalısınız. Sürekli yüksek ısıda ve kaynar bir şekilde içilen çay ilerleyen zamanlarda kanser hastalıklarına sebebiyet verebilir.

Çay kalp çarpıntısı yapar mı?

Aşırı çay tüketimi; uykusuzluk, kalp çarpıntısı, sinir bozukluğu, baş ağrısı gibi sorunlara sebep olurken, çayın çok sıcak içilmesi ise yemek borusu tahrişine, uzun süre devam eden bu tahriş de kansere neden olabiliyor.

ÇAY NASIL DEMLENİR? ÖDÜLLÜ ÇAY DEMLEME TEKNİĞİ

haber7'nin aktardığı haberde: Uzun yıllardır mutfaklarda harıl harıl demlenen çaylarda büyük bir hata yapıldığı ortaya çıktı. Uzmanlara göre lezzetli bir çay içmek için, ödüllü bir çay demleme taktiği olan "Önce su, sonra çay" yönteminin, çayı çok daha lezzetli yaptığı açıklandı.

Çay demlerken sıklıkla yapılan hatalardan biri de çayın hemen üstüne kaynamış suyun eklenmesidir. Eğer hemen çayın üstüne kaynamış suyu dökerseniz çay lezzetini kaybeder hem de direk haşlanmış olur.

Bu yüzden:

İlk olarak çaydanlığın altına su koyun ve ocağa alın. Alt demlikteki suyu kaynamaya bırakın. Alt demlikteki su kaynadıktan sonra üstteki boş demliğin içine kaynamış sudan biraz dökün.

Daha sonra yaklaşık 5 yemek kaşığı çayı(kaçak çay ise daha az koyabilirsiniz) üst demliğe sıcak suyun üzerine yavaşça dökün.

Sonrasında alt demliğe tekrar soğuk su ekleyin ve tekrar ateşe koyun. Bu sırada üstteki çay yavaş yavaş demlenir ve istediğiniz kıvama gelir.

Yaklaşık bir 10 dakika demlenmeye bıraktığınız takdirde tavşan kanı çayınız lezzetli bir şekilde servis edebilirsiniz.

ÇAY DEMLERKEN ÖNEMLİ PÜF NOKTASI!

Çay demlerken dikkat etmeniz gereken bir püf noktası da suyun demliğe koyma şeklidir. Eğer suyu kenardan dökerseniz oksijenin kaybolmasına neden olabilirsiniz. Bu yüzden suyu mutlaka yukarıdan dökün böylece kaybettiği oksijeni geri kazanır ve çayınız daha lezzetli olur.

Her gün çay içmek vücudumuza ne yapar? Fazla çay içmenin zararları

Gün içerisinde aşırı tüketilen çay; sinir bozukluğu, kabızlık, yüksek tansiyon, el titremesi, baş ağrısı, sıkıntı ve uykusuzluğa neden olabilmektedir. Aşırı çay tüketimi, idrar miktarının da artışına neden olur.

Sudan sonra ikinci olarak en çok tükettiğimiz çay, bilinçsizce içilirse vücudumuza zarar verebiliyor. Uzmanlara göre, aşırı çay tüketimi mide bulantısı, baş ağrısı, sinir bozukluğu, kalpte çarpıntı, elde titreme, demir eksikliği, kansızlık ve uykusuzluk gibi birçok soruna yol açtığını açıkladı.

Günde kaç bardak çay içilmeli?

Peki, günde kaç bardak çay içilmeli? Uzmanlara göre günde en fazla 6 bardak çay içilmesi gerekmektedir.

Siyah çayın cilde zararları: Gün içerisinde çok fazla miktarda çay tüketen insanlarda demir eksikliği, buna bağlı olarak da kansızlık görülebilir. Çaya limon ilave edildiğinde vücudun demir emilimi için ihtiyaç duyduğu C vitamini alınmış olur.