Çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler! Mutfakta ortalık karıştı mı? Endişelenmeyin işte yeşil, siyahlı çay tarifleri

Türk mutfağının geleneksel içecekleri arasında çay çok önemli bir yere sahip. Sabah kahvaltısında, akşam yemeğinden sonra ya da gün içerisinde misafir ağırlarken sofraların vazgeçilmezi siyah çay, ülkemizde çok yaygın. Bitki çayları her ne kadar sağlığımız için çok yararlı olsa da çayın yeri ve önemi her zaman farklıdır. Ancak yanlış şekilde demlediğiniz çayla çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkabilirsiniz. İşte çayı demlerken dikkat edilmesi gerekenler ve yanlış çay demlemenin neden olduğu hastalıklar…

Çayın acı olmaması ve uzun süre dayanması

Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi öneririz. Bu durum çayın acımasına sebebiyet verebilir. Bu nedenle çay iyice demlendikten sonra muhakkak ocak üzerinden alınmalıdır. Aksi taktirde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verebilir.

Çayı yüksek ısıya maruz bırakmayın

Çayı demlerken veya demledikten sonra yüksek ısıya maruz bırakmamalısınız. Yüksek ısıda kalan ve demlenen çay insan sağlığı için büyük tehdit oluşturabilir. Sürekli yüksek ısıda ve kaynar bir şekilde içilen çay ilerleyen zamanlarda kanser hastalıklarına sebebiyet verebilir.

Dışarı da içtiğimiz çayların yüksek ısıya maruz kaldığı nasıl anlarız diyorsanız, acımaya yüz tutmuş ağzınızda fazla buruk bir tat bırakmasından anlayabilirsiniz.

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Çayı kaynamamış su ile demleyin

Çayı muhakkak kaynamamış su ile demlemeniz gerekir. Aşırı bir şekilde kaynamış su çaya döküldüğü zaman çayın içerisinde bakteri oluşmasına sebebiyet verebilir. Çayın tadının acıması da genellikle bu sebeplerden meydana gelmektedir.

Çay demlerken yapılan bir diğer hata ise daha henüz çay suyu sıcakken üst demliğe çay koyulmasıdır. Bu yöntemle çay rutubet alır ve henüz demlikteyken bayatlar.

Yeşil çay nasıl demlenir?

Yeşil çayın demlenme süresi faydalarının ortaya çıkabilmesi açısından büyük önem taşır. İçeriğinde bulunan epigallokateşin gallat 85 derecede 3 dakika demlendiği süre ve sıcaklıkta maksimum seviyeye çıkar. Diğer bir yandan bekletilen her ek sürede yeşil çay giderek acılaştığından tüketim açısından zorluk oluşturabilir.

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