Olay, gece saatlerinde Çayeli ilçesine bağlı Köprübaşı köyünde meydana geldi. Duyulan şiddetli patlama sesi köy sakinlerinde korku ve paniğe yol açarken, vatandaşlar sesin geldiği noktaya yöneldi. Saat 01.33'te 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, yaptıkları incelemede kanat ve gövde parçalarına ulaştı. Cismin isabet ettiği çay bahçesinde yaklaşık 70 metrekarelik çukur oluşurken, patlamanın şiddetiyle ilk belirlemelere göre en yakını 300 metre mesafede bulunan 4 evin camları kırıldı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, çay bahçesine düşen İHA’nın gündüz çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.