Çay bahçesinde ayı paniği!
Rize’nin Pazar ilçesi Kocaköprü Mahallesi'nde Volkan Balta isimli bir kişi işe gittiği sırada bahçede giren ayıyı cep telefonuyla görüntüledi.23 Temmuz 2019 Salı 13:56
Rize’de, işe giderken bahçede bir hareketlilik gören mahalle sakinlerinden Volkan Balta, bir boz ayının çay bahçesine girdiğini gördü. Balta, ayının bahçede rahat tavırlarla dolaşması ve daha sonra da çay fidanlarının üzerinden hoplayarak geçmesini cep telefonuyla görüntüledi.
Volkan Balta, bölgede domuz olduğunu ancak ayıların yerleşim yerlerinin bu kadar yakınına indiğini ilk kez gördüğünü ifade etti. Balta, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerin altına da "Tarlalarda dikkatli olalım" diye uyarıda bulunarak, "Kocaköprü sakinlerine duyurulur! Burada otobur ayı bulunmaktadır. Tarlalarda dikkatli olalım. El sallayışı çok samimiceydi" ifadelerini kullandı.
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