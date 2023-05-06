Çay ağacı yağı: Diğerlerini koymayın, bunu yapın! Mantara, parazite tokat gibi operasyon olacak! Yapanlar şaşkına döndü!

Çay Ağacı Yağının Faydaları Nelerdir?

Özellikle cilt sorunları için oldukça etkilidir. Siyah noktaların oluşumunu engellemektedir, gözenekleri temizleyerek sıkılaştırmaktadır, sivilceli olan bölgeye uygulandığı zaman sivilcelerin yok olmasını da sağlamaktadır.

Çay ağacı yağının antiseptik özelliği de bulunduğu için uçuk tedavisine de iyi gelmektedir.

Ayrıca tam olarak olgunlaşmayan çıbanların iyileşmesini de sağlamaktadır. Sürekli düzenli olarak çıbanlara uygulandığı zaman kısa sürede çıbanlı bölgeyi temizlemektedir.

Böcek sokmasında o bölgenin bakterilerden temizlenmesine ve bölgenin daha kısa sürede iyileşmesini de sağlamaktadır.

Çay ağacı yağının diğer bir özelliği ise ayak mantarına iyi gelmesidir. Temizlenen ve kurutulan bölgeye uygulandığı zaman ayak mantarını kısa sürede yok etmektedir.

Buhar suyuna katıldığı zaman ise bronşların açılmasını da sağlamaktadır.

Vücudun direncini de artırmaktadır.

Çay ağacı yağı tırnak batmaların da görülen iltihaplanmalara da iyi gelmektedir. Batığın olduğu bölgelere yağ uygulandığı zaman iltihabın kurumasını sağlayacaktır.

Ayrıca ağız içerisinde olan iltihaplanmalara da iyi gelmektedir.

Diş etlerinde oluşan sorunların giderilmesinde de oldukça yardımcı olmaktadır.

Hatta takma diş temizliği için kullanılacak bir yöntemdir.

Deodorant olarak da tercih edilmektedir.

Düzenli şekilde kullanıldığı zaman siğillerin küçülmesine ve yok olmasına yardımcı olmaktadır.

Yara ve enfeksiyon tedavisinde de kullanılmaktadır.

Parazitlerin ve mantar enfeksiyonların tedavisinde de kullanılmaktadır.

Özellikle çay ağacı da ayak kokusunu da gidermektedir. Ayakların da hoş kokmasını da sağlamaktadır.

Saç zayıflığına, saç dökülmesine ve saç diplerindeki sorunlarına iyi gelmektedir.

Çay Ağacı Yağının Kullanımı Nasıldır?

Düzenli şekilde 2 günde 1 uygulayın.

Hamile olan kişilerde kullanmamalıdır.

Özellikle fazla miktarda kullanıldığı zaman vücuda zarar verebilmektedir.

Cilde uygulandığı zaman fazla miktarda uygulandığı zaman tahriş olabilmektedir.