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Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma "Filistin" çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu, İsrail ile yan yana barış içerisinde yaşayan bağımsız ve egemen bir Filistin devletine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Filistin halkını desteklemek için uluslararası toplum, İsrail'in iki devletli çözümü zayıflatma girişimlerine karşı hareket etmelidir" İfadelerini kullandı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 19:56
Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma "Filistin" çağrısı

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi kapsamında düzenlenen "Bağlantısızlar Hareketi Filistin" konulu Bakanlar Komitesi Toplantısına katıldı.

Dekolonizasyonu, bağımsızlığı ve ulusal egemenliği desteklemek için kurulan Bağlantısızlar Hareketinin (NAM), Filistin halkının özgürlük ve kendi kaderini tayin etmek için verdiği meşru mücadeleyi desteklediğini belirten Çavuşoğlu, Filistin davasının tarihin en zor dönemlerinden birini yaşadığını söyledi.

Çavuşoğlu, NAM'ın Filistin'e yönelik desteğinin devam etmesinin büyük önem taşıdığına işaret ederek, sahadaki son gelişmelerin adil ve kalıcı bir çözüm için fazla umut vermediğini dile getirdi.

İsrail'in işgali ve yayılmacı politikalarının devam ettiğini, Netanyahu'nun seçim kampanyası sırasındaki son açıklamalarının, İsrail'in ırkçı bir "Apartheid devlet"e dönüşmesine yönelik vizyonu tekrar teyit ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Filistinlilerin evlerinin yıkılması, keyfi tutuklamaların, yerleşimcilerin düzenli saldırılarının ve hareket kısıtlamalarının işgal edilen bölgelerde günlük uygulamalar haline geldiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Filistin halkının sürekli olağanüstü hal içerisinde yaşadığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD, barış planını ortaya koymaya hazırlanırken, 1967 sınırlarını temel alarak Doğu Kudüs'ün başkent olduğu, İsrail ile yan yana barış içerisinde yaşayan bağımsız ve egemen bir Filistin devletine yönelik ihtiyacın altını çiziyorum. Bu, son 7 yılda kabul edilen ilgili BM kararlarıyla tutarlıdır. Söz konusu belirlenmiş parametreleri değiştiren herhangi bir girişim, yalnızca çatışmayı derinleştirecektir. Filistin halkını desteklemek için uluslararası toplum, İsrail'in iki devletli çözümü zayıflatma girişimlerine karşı hareket etmelidir."

"İsrail üzerinde zararlı eylemden kaçınması yönünde baskı yapmalıyız"

NAM üyelerinin, uluslararası topluluğun İsrail'in uluslararası hukuka uymasını talep etmesi için liderlik etmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Yeni yasa dışı yerleşim kararları, Filistinlilerin haklarının ihlal edilmesi, Kudüs'ün yasal ve tarihi durumunu yıpratma girişimleri de dahil olmak üzere İsrail üzerinde, daha fazla zararlı eylemden kaçınması yönünde baskı yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, başka bir önemli adımın Filistin devletinin gerçeklik kazanması olduğuna değinerek, "Filistin devletinin uluslararası toplumun tamamı tarafından tanınması kalıcı barış sağlanması için bir zorunluluktur. Filistin devletini tanımayan bütün üyeleri bunu yapmaya çağırıyorum." diye konuştu.

"UNRWA'ya 2019 için 10 milyon dolar aktardık"

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) 1949'da kurulmasından bu yana, milyonlarca Filistinli mülteciye başarıyla temel hizmetlerin sağladığını ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Devam eden sıkıntılara rağmen UNRWA, sürekli politik ve finansal desteğimizi hak ediyor. UNRWA'nın mevcut kapsamındaki görevinin, kasımdaki BM Genel Kurulu'nda 3 yıllık dönem için yenilenmesi önemlidir. 5,4 milyon mülteciyi temel haklarından mahrum bırakamayız.

UNRWA'nın 2019 için 1,2 milyar dolarlık katkı hedefine ulaşması da önemlidir. Bu anlayışla, 2019 için UNRWA'ya, söz verdiğimiz gibi, 10 milyon dolar aktardık. Türkiye, Gazze'deki Filistinlilerin durumunu hafifletmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edecektir."

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Venezüela Dışişleri Bakanı Jorge Alberto Arreaza, Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Bangladeş, Cezayir, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan, Kolombiya, Küba, Malezya, Mısır, Senegal, Sri Lanka, Zambiya ve Zimbabve gibi ülkelerden yetkililer de katıldı.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 19:56
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Azerbaycan
  3. 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi
  4. Filistin
  5. Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA)
  6. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu

YORUM YAZ

  • kitabın ortasıkitabın ortası5 sa önce
    Filistinlilerin Ne olduğunu Arap Birliği Kınamasına attıkları imzada gördük. Bir tek Filistinlide bu karara tepki vermedi. Bu olay kamu oyunda hala sıcaklığını korurken Dışişleri bakanının bu açıklamasına diyecek laf bulamıyorum. Bizim Filistin diye bir sorunumuz yoktur. Mescidi Aksa ve kudüs ilgi alanımızdır. Filistinlilerin ne hali varsa görsün müstehaktır.
  • EymanEyman6 sa önce
    Bize kardeş olan Filistin davasının yanında olmayanlar ancak İmam Mehdi'ye karşı savaşan deccalin yanında olanlardır . Bunlar şeytanın vesveseleridir! Kanmayın böyle cahil müslüman görünümlü sinsi düşmanlara.
  • Ff BAfgFf BAfg7 sa önce
    Koru laf boş kal suudarabistan ve Mısır'in Filistin için yaptıkları onda birini yapmıyor akp biraz ortamı gerseydiyde BM ergen seçim var prim yapardı AKP
  • yunusyunus8 sa önce
    Allah razi olsun bu mevlüt bakandan, adam tam 4x4 lük calisiyor, bir hizmet ve hakiki bir devlet adami, iyi egitilmis ve kendini cok iyi gelistirmis.senelerdir özlemini cektigimiz insanlardan, eskieri hatirlardikda, konusmayi beceremezlerdi, siritirlardi ancak..... vaybe sabatayist yahudi disisleri bakanimiz bile olmustu bir zamanlar, cok sükür kurtuldu türkiye onlardan.
  • Sher EzSher Ez9 sa önce
    Orta dogu konusumda o kadar bilgisiz olan bir adam nasıl olurda bu devletin dış işlari bakanı olabiliyor.
  • CemalCemal10 sa önce
    Mescid-i Aksa hariç,beni askeri harekatta kınayan filistinin canı cehenneme.hiç ilgilendirmez.Yakın zamana kadar ilgi alaka duyuyordum amabundan sonra asla.
  • RancitRancit11 sa önce
    Bize desteklerini bile yuksek ses ile söyleyemeyen bir Filistin i biz neden uluslararasi camiiasinda destekliyoruzDiye sorsam acaba cevap ne olurdu çok merak ediyorum.

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