Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Bu seçimi kimse tanımaz!

Katil Esed rejimi, ülke içinde 6 milyon 702 bin, ülke dışında 6,6 milyon olmak üzere toplam yaklaşık 13 milyonu yerinden ettiği bir Suriye'de sadece kendi kontrolündeki bölgelerde başkanlık seçimine hazırlanıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararına göre Suriye'deki seçimlerin özgür ve adil ayrıca da BM'nin gözetimi altında, diasporadakiler de dahil tüm Suriyelilerin katılımıyla yapılması gerekirken bu seçimlerde sadece Esed rejiminin bölgesindeki siviller oy kullanacak.

Konuyla ilgili Habertürk'te bir programa katılan Dışişleri Baknı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı.

"Bu seçimi kimse tanımaz"

Bakan Çavuşoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

Kesinlikle adil bir seçim olmaz. Bu şeffaf bir seçim olmaz. Tüm yurtdışında ve içerideki Suriyelilerin katıldığı seçimi iktidar ve muhalefet birlikte hazırlaması gerekiyor. Bunun da yolu anayasadan geçiyor. Yine ayak diretmeye başladılar. Muhalefette anlaştığı prensiplerden bile geri adım attılar. Bu seçimi kimse tanımaz. Birkaç ülke çıkar tanır. Siyasi sürece uluslararası toplumun da katkı verdi. Artık rejimin askeri çözümün olmayacağını görerek siyasi sürece artık önem vermesi gerekiyor. Ancak ondan sonra yapılacak bir seçim meşru olur. Kayıtların çok iyi yapılması lazım.

Suriye halkı bizim kardeşimiz, komşumuz. Bu yönetim için aynı şeyleri söylememiz sözkonusu değil. Yeni bir anayasa, seçim kanunları ve ülke seçime gittikten sonra, milli bütünlüğü sağladıktan sonra o yönetimle ilişkiler sağlıklı bir şekilde götürülebilir. Şimdi uluslararası toplam tarafından meşru bir tanınma yok.

"Rejim askeri çözüme inanıyor"

Siyasi çözüme inanmayan, askeri çözüme inanan bir rejim var. Rejimi de destekleyenler var. İdlib'de biz geçen sene mücadele verdik ama insani dram devam ediyor. Sivillere dönük acımasız saldırılar artmaya başladı. Cumhurbaşkanımız, Putin'le bunu da konuştu. Halen milyona yakın insan evine dönemedi. Şimdi onlar için biz Cumhurbaşkanımızın önderliğinde briket evler yapıyoruz. Uluslararası toplum bize göçmen gelmesin diyor ama bu briket evlere destek de vermedi. Söz verenler olup da sözünü tutmayanlar oldu. Neticede bu insanların daha iyi yaşam şartlarına hakkı var. Gerçekten insani dramlar, sosyal problemler var. Bir an önce siyasi sürecin başarıya ulaşması lazım.

Rejim kendi çalışmasını yapabilir ama Anayasa Komisyonu mutabakatına göre rejim ile muhalefet ve üçüncü taraf olarak sivil toplum örgütleri birlikte anayasa yazmaya başlayacak. Daha başlayamadılar maalesef. Soçi, Astana tüm toplantılar ikili düzeyde, bizim Rusya ile açıklamalarımıza bakın birinci ya da ikinci madde istisnasız Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlı olmamız.