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Çavuşoğlu’ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pençe-3 Harekatı sırasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

25 Ağustos 2019 Pazar 15:49
Çavuşoğlu’ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı sırasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Bakan Çavuşoğlu, Pençe-3 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olması ve 7 askerin yaralanmasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu, "Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı sırasında şehit düşen kahramanlarımıza Rabbimden rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun. Hain teröristlere bu dağları dar edeceğiz, inlerini başlarına yıkacağız" mesajını paylaştı.

 

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 15:49
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