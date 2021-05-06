Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları:

Halkımızın yüzde 26'sından fazlası aşılandı. 1 milyon 200 bin Alman'ı ağırladık, bu sene de sürdürmeye çalışıyoruz halkımız güvenliği, turizm için önlemlerimizi aldık aşılama süreci, Almanya da biz de önemli mesafe kaydettik güvenli turizm programına ekler getirdik.

Aşılama konusunda özellikle turizm bölgelerin ağırlık verdiğimiz gibi, tüm turizm çalışanları, otellerde restoranlarda çalışanlar, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, tur rehberleri de dahil turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız ki tedbirlerimizi alalım.

18 mart mutabakatı tüm yönleriyle vize serbesti dahil olmak üzere gözden geçirilmeli şartsız koşulsuz tam üyelik süreci devreye sokulmalı.

(Almanya ile) İkili ticaretimiz hızlı şekilde artıyor. Bu sene 40 milyar doların üzerine çıkabileceğini görebiliyoruz.

Libya'da bulunan çok sayıda yabancı savaşçı var, paralı asker var. Bunların çekilmesi konusunda hemfikiriz. Fakat iki egemen ülke arasındaki bir anlaşma gereği buraya verilen askeri eğitim ve danışmanlık desteği gibi ülkenin ihtiyacı olan desteklerin sona ermesi Libya'nın yararına değil. İki ülke arasındaki bu tür anlaşmalara üçüncü taraflar bakımından, doğru bir yaklaşım olmaz.

(Kovid-19 aşısı) Elbette şirketlerin telif haklarına saygı duymak gerekiyor. Ama ortak üretim konusunda ülkelerin daha iyi iş birliği yapması gerek.

(Ankara'daki protokol anlaşmazlığı) 'Ben kadın olduğum için böyle oldu demesi, yani Türkiye'yi ima etmesi doğru değil. AB'yi kast ediyorsa bu kendi meseleleri. Ama bizdeki protokol kurallarında kadın erkek diye bir şey yok birçok kadın lider sayın Şansölye dahil geldi. kadının siyasette hayata yeri bizim için çok önemlidir.

Kendi aralarındaki kavga ve çekişmeyi Türkiye'ye yansıtmasınlar. Bizden kaynaklanan bir durum yok.