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Aktüel Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı:
Aktüel

Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı:

"Can Azerbaycan'ın haklı davasında daima yanındayız"

Yeniakit Publisher
2020-09-21 20:39:20 -
Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı:

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın saldırılarında şehit düşen Elşen Memmedov için Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit düşen onbaşı Elşen Memmedov için Allah'tan rahmet diledi.

Ailesi ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dileğini ileten Çavuşoğlu, Ermenistan'ı saldırganlığa son vermeye ve aklını başına toplamaya davet etti.

Çavuşoğlu, "Can Azerbaycan'ın haklı davasında daima yanındayız." ifadesini kullandı.

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