Çavuşoğlu ve Pekcan, esnafla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya’da Batı Akdeniz’i kapsayan 2 bine yakın esnafla bir araya geldi. Her iki bakanda, esnafların ekonomi için önemine değindi, bakanlık olarak desteklerinin süreceğini söyledi.

Antalya Cam Piramit’te Esnaf Buluşması gerçekleştirildi. Batı Akdeniz’den 2 bin 200 esnafın katıldığı programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuışoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı. Buluşmaya her iki bakanın yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, dernek ve oda başkanlarıyla esnaf temsilcileri de katıldı.

“Benim en yakın çalışma arkadaşım Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dır”

Buluşmada konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakan Ruhsar Pekcan’a Antalya’da gerçekleştirdiği programlar için teşekkür etti. Esnafı desteklemek için her şeyi yaptıklarına işaret eden Çavuşoğlu, Antalyalı olarak elinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını söyledi. Çavuşoğlu, “Esnafımız ne kadar güçlü olursa Türkiye hedefine emin adımlarla güçlü gider. Bugün uluslararası alanda dış politika ekonomik ilişkilerden sürdürülüyor. Benim en yakın çalışma arkadaşım Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dır. Kendisi çok dinamiktir” dedi.

“Dünyanın her yerinde varız”

Türkiye’nin dış politikada emin adımlarla yoluna devam ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, “ Dünyanın her yerinde varız. İnsanlara kalkınma yardımlarını ulaştırıyoruz. Yani başımızdaki sorunların çözümüne katkı sağlıyoruz. Her ülkeyle ilişkilerimizi bir üst seviyeye çıkarmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu ticaretimize de ekonomizme de yansıdı. Sorunlar olabilir. Sizlere söylemek istediğim şudur; Bunlardan dolayı hiç rahatsız olmayın. Her şey kontrolümüz altındadır. Sorun varsa çaresi de vardır. Eğer bir yerde problem varsa onun da çözümü vardır. O yüzden biz girişimci ve insani dış politikamızda tüm sorunları çözmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Seçimlere değinen Çavuşoğlu şöyle konuştu:

“Birkaç cümle de seçimler için sarf edeceğim. Son günlerde tüm Türkiye’yi dolaşıyorum. Özellikle Ege’yi dolaştım. Bugün de Burdur’dayım. Geçenlerde Cumhurbaşkanımızla hem Burdur ve Isparta’daydık. Yanı başımızdaki etle tırnak gibi olduğumuz Burdur ve Isparta’da Antalya gibi olmak istiyor. Antalya’mızda çok sayıda Burdur ve Isparta’dan arkadaşlarımız var. Ama sadece Burdur ve Isparta değil, inşallah bu seçimde Antalya gibi olmak için kararını verecektir. Çok kıymetli aday arkadaşlarımız var. Bugün Burdur’da projeleri dinledim, gerçekten müthiş. En kısa zamanda Isparta’ya da gideceğiz. Muğla, Antalya gibi olmak istiyor. Aydın, Eskişehir Konya ve Kayseri gibi olmak istiyor. İzmir’e 2 defa gittim. Her gidişimde özellikle CHP’liler, ‘Bizde Antalya gibi olmak istiyoruz’ diyor. Neden Türkiye’nin en büyük üçüncü ili Antalya gibi olmak istiyor? Neden Türkiye’de Antalya ve İstanbul’dan sonra en çok turist ağırlayan Muğla’mız, Antalya gibi olmak istiyor? Son beş yılda Antalya’da yapılanları görüyor. Menderes Türel kardeşimizin Antalya’da yaptıklarını takip ediyorlar. Bu saydığım illerde Muğla, Aydın, İzmir belediyecilik diye bir şey yok. Belediyecilik bakımından, Türkiye’nin en güzel 3 ilinde belediyecilik yok ve geri kalmışlar.”

“Fırsatçılık yapanlara fırsat vermiyoruz”

Kadın esnafların günün kutlayan Bakan Ruhsar Pekcan, bakanlık görevine getirildiğinden bu yana iş dünyasıyla sürekli istişare halinde olduğunu ve görüşlerine çok önem verdiğini, bakanlık olarak da adımları bu talep ve öneriler doğrultusunda attıklarını söyledi.

“Artık sizlerin Ankara’ya, bakanlıktan randevularınız için randevu talep etmenize gerek kalmadı” diyen Pekcan, “Her zaman kapımız açık başımızın üstünde yeriniz var ama artık Ticaret Bakanlığı olarak biz sahalardayız ve ne ihtiyacınız, ne talebiniz, ne öneriniz var, ne sıkıntınız var diye kapılarınızı çalıyoruz” dedi.

Esnaf ve sanatkarlara faizsiz kredi kullanımı yönünde imkan sunulduğunu, 11 bin liraya kadar vergi ödememe şansı getirildiğini, vergisini düzgün ödeyene ise yüzde 5 puan indirim getirildiğini hatırlatan Pekcan, teminat gösterirken taşınmaz malların yanında taşınır rehin sistemini getirdiklerini ve bu sayede esnafın ufkunu açmış olduklarını söyledi.

Esnafa desteklerinin süreceğini kaydeden Pekcan, “Alın teriyle bileğinin gücünü birleştiren esnafımız, ekonomimizin omurgasıdır, Ahilik kültürünün de temsilcisidir. Ahilik kültüründe, sağlam mal, hilesiz iş ve ölçülü kar var. Ahi birlikleri bu kurallara uymayanları cezalandırırmış, pabucunu dama atarmış. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimat doğrultusunda, toplumda spekülasyon yaparak tüketicimize zarar veren, dürüst esnafımıza karşı fırsatçılık yapanlara fırsat vermiyoruz, denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu denetimler sırasında dürüst esnafımız her zaman yanımızda oldu” dedi.

“Esnafımızı ihracat dünyasında görmek istiyoruz”

Pekcan, esnafları ihracatçı yapmak istediklerini belirterek, “Bununla ilgili esnaflarımıza pazara giriş ve marka destekleri projesi başlattık. Ayrıca esnaflarımıza e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri veriyoruz. 21 ilde 31 ihracat destek ofisi kurduk. Bu ihracat destek ofisleri, bugün bizim bakanlığımızla müşterek çalışmaktadır. 81 ile yayacağız bunları. Amacımız ihracatı tabana yaymak, sizleri daha çok ihracat dünyası içerisinde görmek. Sizlerin iş dünyasındaki başarısını, küresel ekonomiye yaymak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de, esnafların kendisi için önemli olduğunu dile getirerek, “Ben seçimden seçime esnafın karşısına çıkan bir belediye başkanı değilim. Benim yaptığım ve yapacağım her şey sizler içindir. Bu seçimler benim olduğum kadar sizin de seçiminizdir. Her birinizden ayrı ayrı destek ve helallik istiyorum. Bu seçim parti seçimi değil adı üstünde mahalli seçim.Bu seçim Antalya’ya hizmet seçimidir. Ben mesleğe matbaacılık yaparak gazete çıkartarak genç yaşta ticaretin içinde olan kardeşinizim. Ticaret Sanayi Odası’nda ömrümü ekonomi için harcadım. 30 senedir derdimiz şehrimizin eski güzelliğine kavuşmasıdır” diye konuştu

Türel, kente kazandırdıkları hizmetleri anlatarak, Antalya’nın 2009-2014 dönemlerini hatırlattı.

Konuşmaların ardından her iki bakan ve diğer protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çekindi.