Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Canice cinayete 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi
Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Canice cinayete ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Konya'da geçtiğimiz yıl Şubat ayında yaşanan kan donduran olayda, eve alkollü gelen eşi Ömer Çeliktaş’ı 18’i öldürücü olmak üzere toplam 25 bıçak darbesiyle katleden Şerife Çeliktaş hakkında karar açıklandı. Konya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan yargılanan kadına önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak mahkeme heyeti, suçun ‘haksız tahrik’ altında işlendiğine hükmederek cezayı önce 18 yıla, ardından ‘iyi hal’ indirimiyle 15 yıla düşürdü.

Konya'da eve alkollü gelen eşi Ömer Çeliktaş'ı (36), çıkan tartışmada 18'i öldürücü olmak üzere 25 bıçak darbesiyle öldüren Şerife Çeliktaş'a (36), "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi uygulandı. İşte mahkeme tarafından Çeliktaş'a verilen ceza... Olay, geçen yıl 23 Şubat’ta saat 01.30 sıralarında Sakarya Mahallesi Safa Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi.

25 YERİNDEN BIÇAKLADI Eve alkollü gelen galerici Ömer Çeliktaş ile eşi Şerife Çeliktaş arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Şerife Çeliktaş, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Ömer Çeliktaş'ı 25 yerinden bıçakladı. Ömer Çeliktaş kanlar içinde yere yığılırken, Şerife Çeliktaş ise polisi arayarak eşini bıçakladığını söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, olaydan 10 gün önce cezaevinden tahliye olan Ömer Çeliktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Şerife Çeliktaş, tutuklandı.

SAVCI, HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İSTEDİ Şerife Çeliktaş hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan Konya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Cumhuriyet savcısı, 30 Aralık 2025’te görülen duruşmada verdiği mütalaada Çeliktaş için önce 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Savcı daha sonra Çeliktaş'ın suçu kendisine ve ailesine karşı gösterilen şiddet ve tehditlerden dolayı işlediğini belirtip, 'haksız tahrik indirimi' uygulayarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini istedi.

15 YIL CEZAYA ÇARPTIRILDI Bugün son kez hakim karşısına çıkan Şerife Çeliktaş’a mahkeme heyeti, ‘Eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet verdi.

Suçun haksız tahrik altında işlendiğini belirten heyet, cezalı 18 yıla, ardından da iyi hal hükümlerini uygulayarak 15 yıla düşürdü.

Emekli albaydan kirli provokasyon! Orkun Özeller darbe imalı paylaşımlarıyla haddini aştı
Gündem

Emekli albaydan kirli provokasyon! Orkun Özeller darbe imalı paylaşımlarıyla haddini aştı

Milli iradeye karşı her fırsatta kin kusan vesayet artıkları yine sahneye çıktı. Eski asker Orkun Özeller, sosyal medya üzerinden yaptığı pa..
8 ülkedeki dron tesislerini tek tek yayımladılar! Rusya’dan Avrupa’ya açık tehdit
Dünya

8 ülkedeki dron tesislerini tek tek yayımladılar! Rusya’dan Avrupa’ya açık tehdit

Moskova yönetimi Ukrayna’ya destek verildiğini öne sürdüğü Avrupa’daki dron üretim ağını hedef alan çok sert bir çıkış yaptı...
Dijital vahşet yuvası C31K grubuna neşter
Gündem

Dijital vahşet yuvası C31K grubuna neşter

Kahramanmaraş’ta 9 canın yitip gittiği okul saldırısının ardından, karanlık yüzünü bir kez daha gösteren Telegram merkezli C31K isimli oluşu..
İran'ın yerli siyonisti neler yapmış neler
Aktüel

İran'ın yerli siyonisti neler yapmış neler

İran'ın Kazvin eyaletinde, "düşman ülkelerdeki bir casus şebekesine bağlı bir kişiyle sürekli iletişim kurduğu ve hassas yerler ile savunma ..
ABD ablukası delik deşik! Süpertanker Hürmüz'de!
Dünya

ABD ablukası delik deşik! Süpertanker Hürmüz'de!

Hürmüz Boğazı üzerinden ABD ablukasına rağmen ikinci yaptırımlı süpertanker Körfez’e giriş yaptı. İran petrol sevkiyatının ise baskılara rağ..
Gençleri Bu Noktaya Ne Getirdi?
Aktüel

Gençleri Bu Noktaya Ne Getirdi?

Mirat Görüş: Bir olay olur… Sarsılırız. İkinci bir olay olur… Düşünmeye başlarız. Ama benzer hadiseler arka arkaya geliyorsa artık mesele “t..
