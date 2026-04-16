Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Canice cinayete ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimi
Konya'da geçtiğimiz yıl Şubat ayında yaşanan kan donduran olayda, eve alkollü gelen eşi Ömer Çeliktaş’ı 18’i öldürücü olmak üzere toplam 25 bıçak darbesiyle katleden Şerife Çeliktaş hakkında karar açıklandı. Konya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan yargılanan kadına önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak mahkeme heyeti, suçun ‘haksız tahrik’ altında işlendiğine hükmederek cezayı önce 18 yıla, ardından ‘iyi hal’ indirimiyle 15 yıla düşürdü.