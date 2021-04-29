Çavuşoğlu ve Ersin Tatar'dan ortak açıklama: Sonuç alınamadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulunuyor...

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Rum yönetimi lideri yeni bir vizyon getiremedi.

Egemen eşitlik tanınırsa yeni bir süreç başlayabilir.

GKRY tutumunda hiçbir değişiklik yok. Rum yönetimi lideri gündemi değiştirmek için Maraş'ın ve Ercan Havaalanının BM kontrolüne, Gazimagosa limanının da AB kontrolüne verilmesini teklif etme cüretini gösterdi.

Yeni bir süreç başlatacak ortak zemin bulunamadı.

Ersin Tatar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Eski şartlarda masaya oturmamızın bir anlamı olmayacak. Rum tarafının amacı Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı.

Rum tarafı kendi isteğinin gerçekleşmesini istiyor. Egemen eşitliğe dayalı talebimizden vazgeçmeyeceğiz.

Rum Kesimi'nin amacı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı ve anayasal değişiklikle Kıbrıslı Türklerin buna yama edilmesidir.

Eşitliğe dayalı ve eşit statü tanınmadan eski şartlarda masaya oturmamız ve resmi görüşmelere başlamamızın anlamı olmaz.

SORU-CEVAP

Bundan sonraki süreç nasıl olacak?

Ersin Tatar:

Benim egemenliğim vardır, bunu tartışmaya açmam. Bunun kabulünü istiyorum, bunun çözümüyle herkes çok şey kazanacaktır. Türkiye'ye selamlarımızı iletiyoruz. Biz haklarımızı aramaya devam edeceğiz.

Bakan Çavuşoğlu:

Bu süreçte biz 53 yıldır müzakere edilen bir modelin neden işlemediğini de anlatmaya devam edeceğiz. Kalıcı bir çözüm içinde olduğumuzu fakat dayatmaları da artık kabul etmediğimizi söyleyeceğiz.

Sadece Rum kesiminin çıkarlarını değil, KKTC'nin de haklarını kabul etmeleri gerekiyor. Önümüzdeki 2-3 aylık süreçte kararlı sürecimizi sürdüreceğiz.

Rumlar sizce tam olarak ne istiyor?

Ersin Tatar:

Federal bir çözüm söylüyorlar ama bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Biz bir anlaşma olacaksa mutlaka kendi devletimizin egemenliğinin tanınmasını istiyoruz. Vereceğim cevap Kıbrıs Rumların bizim noktamızdan uzak olduğu... Belgelerin sızdırılması konusunda söyleyecek hiçbir şey yoktur, karşı tarafın her zaman yaptığı oyunlardır bunlar. Orada gizli bir şey yok ama onların bu evrağı sızdırmaları ve algı yaratmak istemeleri hoş olmamıştır.

Bakan Çavuşoğlu:

Bizim için sürpriz olmadı açıkçası... Geçmişte bu işi takip eden herkes bunun yeni bir şey olmadığını görebilir. Belgenin sızdırılmasına gelince, o bakımdan ahlaki olarak da etik olarak da değişmediklerini gördük. O zaman da en gizli belgeleri sızdırdılar.

Toplantı sırasınca her yeri arayarak Türkiye ve KKTC çözüm istemiyor gibi yalana dayalı kampanyaları sürdürmüşlerdir.

Garantör ülkelerin tutumu nasıldı?

Bakan Çavuşoğlu:

Orta yolu bulmaya çalıştı, aynı şeyi İngiltere de yapmaya çalıştı. Egemen eşitlik konusunda beklentileri karşılamadığı için kendi düşüncelerimizi de paylaştık. En azından bir çaba sarf ettiler.

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