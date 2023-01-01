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Aktüel Çavuşoğlu, Pele'nin cenazesine katılacak
Aktüel

Çavuşoğlu, Pele'nin cenazesine katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Brezilyalı efsane futbolcu Pele için yarın yapılacak cenaze törenine katılacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 18:41:00 -
Çavuşoğlu, Pele'nin cenazesine katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Brezilyalı efsane futbolcu Pele için yarın yapılacak cenaze törenine katılacağı bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin töreninde Türkiye'yi temsil edecek olan Bakan Çavuşoğlu'na Pele'nin cenaze törenine katılması talimatı verdi.

Çavuşoğlu, Pele için 2 Ocak'ta Brezilya'nın Santos kentinde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

Pele ismiyle tanınan ve futbol tarihinde olağanüstü başarılara imza atan futbolcu Edson Arantes do Nascimento, 29 Aralık'ta Sao Paulo'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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