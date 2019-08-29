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Çavuşoğlu, Norveç'te saldırıya uğrayan camiyi ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Ağustos'ta saldırıya uğrayan Norveç'in Barum kentindeki El-Nur İslam Merkezi Camisi'ni ziyaret etti- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:- "İslam düşmanlığına karşı sağduyulu mesajlar veren Norveç makamlarına teşekkür ediyoruz. İslam karşıtlığını ancak hep birlikte yenebiliriz"

29 Ağustos 2019 Perşembe 22:50
Çavuşoğlu, Norveç'te saldırıya uğrayan camiyi ziyaret etti

OSLO/ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Ağustos'ta saldırıya uğrayan Norveç'in Barum kentinde El-Nur İslam Merkezi Camisi'ni ziyaret etti.

Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide'nin davetine icabetle ülkede bulunduğu sırada, El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne gitti.

Ziyaret sırasında Çavuşoğlu'na, Pakistan'ın Oslo Büyükelçisi Zaheer Pervaiz Khan ile Norveçli yetkililer eşlik etti.

El-Nur İslam Merkezi Camisi'nde 10 Ağustos'ta düzenlenen terör saldırısının izlerini inceleyen Çavuşoğlu, yetkililerden konuya ilişkin bilgi aldı.

Çavuşoğlu, ziyaretin ardından Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Oslo'da saldırıya uğrayan Nur camiini ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İslam düşmanlığına karşı sağduyulu mesajlar veren Norveç makamlarına teşekkür ediyoruz. İslam karşıtlığını ancak hep birlikte yenebiliriz." ifadelerini kullandı.

- Saldırganı 65 yaşındaki Refik ve 70 yaşındaki Jave engellemişti

Barum kentindeki El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne 10 Ağustos'ta saldıran Philip Manshaus'u 65 yaşındaki Muhammed Refik ve 70 yaşındaki Muhammed Ikbal Jave engellemişti.

Yerel basında, 21 yaşındaki saldırganın kapı kodu nedeniyle camiye giremediğini ve arka kapısından ateş ederek girmeye çalıştığı yer almıştı.

Saldırı sırasında Refik saldırgana sarılarak engel olmaya çalışırken Jave de ona yardım etmişti.

Manshaus'un, kendisine yöneltilen cinayet ve terör saldırısı düzenleme suçlamalarını kabul ettiği ve saldırıdan yaklaşık 2 saat önce de üvey kız kardeşini öldürdüğü bildirilmişti.

- Norveç Başbakanı saldırıyı kınamıştı

Olayın ardından Norveç Başbakanı Erna Solberg Twitter'da paylaştığı mesaj ile saldırıyı kınarken, nefret ve İslam karşıtı tutumlarla mücadele edilmesi gerektiğini dile getirmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da paylaştığı Twitter mesajı ile Solberg'e, Norveç'teki camiye yönelik terör saldırısının ardından dünyada yükselen ırkçı ve İslam karşıtı akımlara karşı verdiği samimi ve cesur mesajlar için teşekkür etmişti.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 22:50
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. El-Nur İslam Merkezi Camisi

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