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Çavuşoğlu Norveç'te 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "26 Ağustos 1071'de Anadolu'nun kapılarını açan ecdadımız, 30 Ağustos Zaferi ile bu toprakları sonsuza dek Türk yurdu olarak muhafaza edeceğimizi ilan etti. Bu zafer, Türk milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olarak tarihteki yerini aldı"- "(Türkiye- Norveç ilişkileri) Mükemmel ilişkilerimizi daha da ilerletme konusunda güçlü bir iradeye sahibiz"

29 Ağustos 2019 Perşembe 21:47
Çavuşoğlu Norveç'te 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna katıldı

OSLO/ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "26 Ağustos 1071'de Anadolu'nun kapılarını açan ecdadımız, 30 Ağustos Zaferi ile bu toprakları sonsuza dek Türk yurdu olarak muhafaza edeceğimizi ilan etti. Bu zafer, Türk milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olarak tarihteki yerini aldı." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği Konutu'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna katıldı.

Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Konuklara İngilizce hitap eden Bakan Çavuşoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, gerçekleştirdiği ziyaret vesilesiyle bulunduğu Oslo'da idrak etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çavuşoğlu, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk ulusu için önemine işaret ederek, bu zaferle toprakların işgalden kurtulduğunu ve Cumhuriyet'e giden yolun açıldığını vurguladı.

Bu zaferden yaklaşık 100 yıl sonra Türkiye'nin dünyanın 20 ekonomisi arasında gururla yer alan güçlü bir ülke olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Ülkemizi her alanda geliştirmek için çok çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Norveç'in, Türkiye'nin değerli bir müttefiki olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Mükemmel ilişkilerimizi daha da ilerletme konusunda güçlü bir iradeye sahibiz." diye konuştu.

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide'nin davetine icabetle Oslo'da bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, yarın mevkidaşı ile yapacakları görüşmelerde ikili ve bölgesel ilişkiler ile uluslararası konuları kapsamlı şekilde ele alacaklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Norveç'teki Türk vatandaşların ülkede uyum içinde yaşadıklarını vurguladı.

- "Bu zafer, Türk milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembolü"

Konuşmasına Türkçe devam eden Çavuşoğlu, şehit ve gazilerin üstün mücadelesiyle kazanılan Büyük Zafer'in 97. yıl dönümünün kutlandığını belirterek, "Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyetimizin kurucularını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"26 Ağustos 1071'de Anadolu'nun kapılarını açan ecdadımız, 30 Ağustos Zaferi ile bu toprakları sonsuza dek Türk yurdu olarak muhafaza edeceğimizi ilan etti. Bu zafer, Türk milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olarak tarihteki yerini aldı. 97 yıl sonra bugün ülkemizi aynı adanmışlık, bağlılık ve kararlılıkla koruyup yüceltmeye hep birlikte devam ediyoruz.

Ülkemizin her alanda ilerlemesi ve güç kazanması için yorulmadan, bıkmadan, usanmadan gayret sarf ediyoruz. 15 Temmuz'da da görüldüğü gibi birliğimize, bağımsızlığımıza ve demokrasimize kastedenlerle 30 Ağustos ruhuyla birlik içinde mücadele etmeyi sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz."

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 21:47
  1. 30 Ağustos Zafer Bayram
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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