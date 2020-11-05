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Aktüel Çavuşoğlu, Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı Tahiri ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakovic'le görüştü
Aktüel

Çavuşoğlu, Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı Tahiri ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakovic'le görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-05 20:20:36 -
Çavuşoğlu, Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı Tahiri ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakovic'le görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı Besnik Tahiri ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic'le ayrı ayrı görüştü.

Çavuşoğlu, yarın Antalya'da düzenlenecek Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı Tahiri ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakovic'le bir araya geldi.

Tahiri'yle görüşmesine ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "İkili ve bölgesel konuları ele aldık. Kardeş Kosova halkının hissiyatını paylaşıyoruz. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Kardeş Kosova'ya desteğimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Sırp mevkidaşı ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda ise yeni görevi dolayısıyla Selakovic'i bir kere daha tebrik ettiğini belirterek, "3.Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı hazırlıklarını ele aldık. Ekonomi, ulaştırma ve eğitim alanlarında iş birliğimizi artıracağız." ifadesine yer verdi.

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