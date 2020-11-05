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Aktüel Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi
Aktüel

Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-11-05 15:55:09 -
Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi

ANKARA/ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile baş başa görüştü.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı'nın dışişleri bakanları seviyesindeki hazırlık toplantısı vesilesiyle Antalya'da bulunan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmeyi Twitter hesabından değerlendiren Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşıyla Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı'nın hazırlıklarını ele aldıklarını belirtti.

Çavuşoğlu mesajında, "Mükemmel seviyedeki ilişkilerimizi daha da güçlendirecek adımları değerlendirdik. Bölgesel ve uluslararası konulardaki mutabakatımızı teyit ettik." ifadelerini kullandı.


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