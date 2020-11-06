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Aktüel Çavuşoğlu, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu (1):
Aktüel

Çavuşoğlu, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu (1):

"Avrupa'da yükselen popülizm, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi akımlar, bizzat AB’nin temsil ettiği değerleri aşındırdı"

Yeniakit Publisher
2020-11-06 11:56:14 -
Çavuşoğlu, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu (1):

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa'da yükselen popülizm, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi akımlar, bizzat AB’nin temsil ettiği değerleri aşındırdı." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'da başkanlığını üstlendiği Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı.

Avrupa Birliği (AB) entegrasyon sürecinin özellikle 1990'lar ve 2000'lerin başında birçok bölge ülkesi için değişim ve gelişmenin öncüsü olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, AB'yle birçok alanda entegrasyonu sağlamış bir ülke olarak Türkiye'nin AB’nin kurulduğu günkü idealleri doğrultusunda başarılı olmasını, ayrımcı değil bütünleştirici olmasını arzu ettiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, "Bilahare, Avrupa çapında yükselen popülizm, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi akımlar, bizzat AB’nin temsil ettiği değerleri aşındırdı." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

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