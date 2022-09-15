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Siyaset Çavuşoğlu: Ermenistan provokasyonlara son vermeli
Siyaset

Çavuşoğlu: Ermenistan provokasyonlara son vermeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da diplomasi muhabirlerine önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 11:07:00 -
Çavuşoğlu: Ermenistan provokasyonlara son vermeli

R.EKREM ŞAHAN  ANKARA

Azerbaycan ile Ermenistan arasında başlayan çatışmalara ilişkin Çavuşoğlu, “Ermenistan provokasyonlardan artık vazgeçmeli” dedi. Miçotakis’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ansızın gelebiliriz açıklamalarına cevaben gün ışığında bekliyoruz ifadelerini değerlendiren Çavuşoğlu, “Biz, o sözlere cevap vermeye bile gerek duymuyoruz. Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz” dedi. F-16’lar konusunda siyasi ve askeri anlamda herhangi bir sorunun olmadığını belirten Çavuşoğlu, “Siyasi ve teknik düzeyde herhangi bir sorun yok. Askerlerimiz arasında yapılan görüşmelere herhangi bir problem yok” diye konuştu. Akit’in Türkiye-Suriye diplomasi görüşmeleri hangi aşamaya geldi? sorusuna ise Çavuşoğlu, üst düzey görüşmenin olmadığını belirterek, “İstihbarat düzeyinde görüşmeler devam ediyor” cevabını verdi.

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