Çavuşoğlu duyurdu! Rusya sözünü tutmaya başladı Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAvuşoğlu, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un yaptığı "YPG, Türkiye sınırından çekilmez ise Türk Ordusu tarafından ezilecek" açıklamasını değerlendirdi. Çavuşoğlu açıklamaya ilişkin, "Rusya hemen sözünü yerine getirmeye başlamış bu önemli." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Çavuşoğlu, dün Rusya ile imzalanan tarihi mutabakata ilişkin detayları anlattı.

Rusya sözünü tutmaya başladı Putin dün demişti Bakan Çavuşoğlu, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un, "YPG, Türkiye sınırından çekilmez ise Türk Ordusu tarafından ezilecek" açıklamasını değerlendirdi. Çavuşoğlu, görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Biz YPG/PKK'ya güçlü ültimatom vereceğiz. Çekilmezse siz gereğini yaparsınız' dediğini belirterek "Rusya hemen sözünü yerine getirmeye başlamış bu önemli." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.