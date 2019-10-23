Çavuşoğlu duyurdu! Rusya sözünü tutmaya başladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAvuşoğlu, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un yaptığı "YPG, Türkiye sınırından çekilmez ise Türk Ordusu tarafından ezilecek" açıklamasını değerlendirdi. Çavuşoğlu açıklamaya ilişkin, "Rusya hemen sözünü yerine getirmeye başlamış bu önemli." dedi.23 Ekim 2019 Çarşamba 11:43
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Çavuşoğlu, dün Rusya ile imzalanan tarihi mutabakata ilişkin detayları anlattı.
Rusya sözünü tutmaya başladı
Putin dün demişti
Bakan Çavuşoğlu, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un, "YPG, Türkiye sınırından çekilmez ise Türk Ordusu tarafından ezilecek" açıklamasını değerlendirdi. Çavuşoğlu, görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Biz YPG/PKK'ya güçlü ültimatom vereceğiz. Çekilmezse siz gereğini yaparsınız' dediğini belirterek "Rusya hemen sözünü yerine getirmeye başlamış bu önemli." ifadelerini kullandı.
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