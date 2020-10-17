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Aktüel Çavuşoğlu: "Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek"
Aktüel

Çavuşoğlu: "Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek"

Yeniakit Publisher
2020-10-17 09:41:01 -
Çavuşoğlu: "Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek"
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