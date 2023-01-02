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Siyaset Çavuşoğlu, Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula'nın yemin törenine katıldı
Siyaset

Çavuşoğlu, Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula'nın yemin törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkent Brasilia’da, Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula'nın yemin törenine katıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 06:45:00 -
Çavuşoğlu, Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula'nın yemin törenine katıldı

Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva 12 yıl aranın ardından yemin ederek görevine başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu düzenlenen yemin törenine katıldı.

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula da Silva’nın yemin törenine katıldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik ve iyi dileklerini ilettik." ifadelerine yer verdi.

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