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Siyaset Çavuşoğlu, Beyrut'ta Türk vatandaşlarıyla buluştu
Siyaset

Çavuşoğlu, Beyrut'ta Türk vatandaşlarıyla buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 23:53:00 -
Çavuşoğlu, Beyrut'ta Türk vatandaşlarıyla buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran’daki temaslarının ardından geldiği Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam ile görüşmesinin ardından Türk vatandaşları ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Beyrut’ta bize kapılarını ve gönüllerini açan vatandaşlarımızla bir araya geldik, sofralarını paylaştık. Dünyanın neresinde olursak olalım biz büyük bir aileyiz” dedi.

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