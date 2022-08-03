Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Asya'nın ekonominin "güç merkezi" haline geldiğini belirterek, artık "Yeniden Asya" çağının yaşandığını ifade etti.

Çavuşoğlu, Kamboçya’nın başkenti Punom Pen’de düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından basına demeç verdi.

Türkiye'nin 2017'de ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı statüsü elde ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, bugünkü toplantıda "Doğrudan Diyalog Ortaklığı" statüsü almak istediklerini söylediklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Sektörel Diyalog Ortaklığı statüsü elde ettiğinden bu yana birçok alanda ASEAN ülkeleriyle iş birliğini artırdığını vurguladı.

Türkiye'nin "Yeniden Asya" inisiyatifiyle de tüm Asya ülkeleri ve bölgesel örgütlerle yaklaşık bin projeyle ilişkileri geliştirdiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Hedefimiz, Diyalog Ortaklığı Statüsü elde etmek. Moratoryum kalkarsa o statüyü de elde edebileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, öte yandan ASEAN ülkelerinin Türkiye'deki yatırım miktarının 10,3 milyar dolara çıktığına dikkati çekerek, Türk şirketlerinin yatırım miktarının da 471 milyon dolar civarında olduğunu söyledi.

"Artık Yeniden Asya çağını yaşıyoruz"

Asya'nın ekonomisinin güç merkezi haline geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Artık Yeniden Asya çağını yaşıyoruz. Avrupa'daki sıkıntılar, yine daha önce Amerikan çağı vardı. Şimdi Asya çağına tekrar geçildiğini söyleyebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

İkili görüşmeler

Çavuşoğlu, bugün öte yandan birçok mevkidaşıyla ikili görüşmeler de yaptığını belirterek, ilk olarak Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani, ardından Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını dile getirdi.

Kamboçya Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı Othsman Hassan ile görüştüğünü de kaydeden Çavuşoğlu, Hassan'ın özellikle helal akreditasyon kurumuyla iş birliği ve helal gıda tesisi konusunda yardım istediğini ifade etti.

Çavuşoğlu, ikili görüşmeler kapsamında Brunei Darusselam Dışişleri Bakanı Erywan Yusof ile de bir araya geldiğini, mevkidaşıyla başta Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın Türkiye'ye ziyareti olmak üzere karşılıklı ziyaretler konusunda hemfikir kaldıklarını söyledi.

Daha sonra Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry ile de görüştüğünü kaydeden Çavuşoğlu, Sri Lanka'daki krizin aşılması konusunda Türkiye'nin yapabileceği yardımları ele aldıklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile de bir araya geldiği belirterek, mevkidaşıyla ikili ilişkileri, ayrıca Tayvan ve Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Tüm bunlara ilaveten Uygur Türkleri konusundaki hassasiyetimizi kendilerine aktardık. Türkiye'den gidecek bir heyeti 7 günlük bir karantinadan sonra bölgeye gönderebileceklerini, yani bölgeye gelmesini istediklerini söylediler. Ayrıca büyükelçimizin önümüzdeki süreçte hiç ziyareti kısıtlanmadan bölgeyi bir ziyaret etmesi de gündemde." dedi.

"Türkiye küresel bir aktör oldu"

Temasları kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la da görüştüğünü anımsatan Çavuşoğlu, "Bu görüşmede tabii tahıl anlaşmasından sonra her iki ülkenin ihraç edeceği ürünlerin önündeki engellerin kaldırılması gündemdeydi. Diğer taraftan bu tahıl konusunda varılan mutabakat bir ateşkese ve kalıcı bir barışa vesile olabilir mi olmaz mı bunları değerlendirdik. Son gelişmelerden sonra (Lavrov’un) düşüncelerini kendilerinden aldık. Biz de kendi düşüncelerimizi, temennilerimizi, bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledik" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilerleyen süreçte görüşmelerinin olacağına işaret ederek şunları kaydetti:

“Bu konuların hazırlığını da yaptık. Bugün Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı da elbette vardığımız mutabakatı önemsiyor ama görüştüğümüz tüm muhataplar Türkiye'nin tahıl konusunda Birleşmiş Milletler'le beraber oynadığı rol konusunda teşekkürlerini ilettiler, Türkiye'ye yönelik güvenlerini, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'ye güvendiklerini söylediler. Görüyorum ki gerçekten Türkiye'ye yönelik umut da artıyor. Türkiye küresel bir aktör oldu. Biz de bunu yapıcı bir şekilde değerlendirerek gerek bölgemizin gerekse dünyanın huzuru, barışı için çaba sarf etmeye devam edeceğiz.”

Malezya Kralı Şah, Türkiye’ye gelecek

Bölgeye yaptığı ziyaret çerçevesinde gerçekleştirdiği ASEAN ve ikili toplantıların verimli geçtiğini aktaran Çavuşoğlu, yarın sabah da Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki temaslarını tamamlayarak Türkiye’ye döneceğini söyledi.

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup’un geçen ay Türkiye’yi ziyaret ettiğini, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah’ın da ilerleyen dönemde Türkiye’yi ziyaret edeceğini belirten Çavuşoğlu, “Dolayısıyla hem Malezya Başbakanı'nın ziyaretinde Cumhurbaşkanımız ve (Malezya) Başbakan'ın aldıkları kararlar ve daha önce imzaladığımız anlaşmalar, belgeler var. Bunların takibini yapacağız. Bir de kralın, Türkiye ziyaretinin hazırlıklarını yapacağız. Böylelikle kısa süreli Asya turumuzu tamamlamış olacağız inşallah.” ifadelerini kullandı.