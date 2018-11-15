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Çavuşoğlu: Artık uluslararası soruşturma şart

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2019 yılı bütçesi hakkındaki görüşmelere katıldı.

15 Kasım 2018 Perşembe 07:54
Çavuşoğlu: Artık uluslararası soruşturma şart

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2019 yılı bütçesinde soruları cevaplandıran Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi konusunda Türkiye’nin çalışmalarını anlattı. “Uluslararası toplumla şeffaf bir şekilde bu süreci götürüyoruz” diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“İlk başlarda ‘şimdilik biz Suudi Arabistan ile bir çalışma grubu kurduk, şu anda uluslararası mahkemeye götürmeyi düşünmüyoruz’ dedik ama şu bulunduğumuz aşamada da artık uluslararası bir soruşturmanın şart olduğunu görüyoruz. Ne olursa olsun biz bu cinayetin tüm yönleriyle açıklığa kavuşması için ne gerekiyorsa yapacağız. Kapatmaya çalışmak, anlaşmaya çalışmak olmaz.”

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 07:54
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Cemal Kaşıkçı

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