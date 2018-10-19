0553 313 94 23

Çavuşoğlu: Amerikalılara ses kaydı vermedik

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasına ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil" dedi.

19 Ekim 2018 Cuma 12:06
Çavuşoğlu: Amerikalılara ses kaydı vermedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu Kaşıkçı soruşturması ile ilgili olarak da "İnceleme sonuçlarını bekliyoruz. Ortaya çıkan sonuçları şeffaf bir şekilde tüm dünya ile paylaşacağız. Türkiye kimseye ses kaydı vermemiştir. Ortada kayıp bir şahıs var, Türkiye'de kaybolmuştur ancak Suudi Arabistan konsolosluğunda kaybolmuştur. Nasıl kaybolmuştur ne olmuştur bunları araştırmanın sonucunda açıklayacağız" dedi.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 12:06
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Cemal Kaşıkçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Af yerel seçimlerden önce çıkar mı? AK Parti affa karşı mı?
    1. Af yerel seçimlerden önce çıkar mı? AK..
    2. Çavuşoğlu: Amerikalılara ses kaydı..
    3. Cezayir'de peçe takmak yasaklandı
    4. İşte bu haftaki Cuma hutbesinin konusu!
    5. Kedi-köpeğe 150 milyar $ harcayan..
    6. Lakers’a James yetmedi
    7. JPMorgan`dan Amerika ekonomisine..
    8. İstanbul'da bıçaklı kavga: Yaralı..
    9. Vladimir Putin resmen açıkladı:..
    10. Meryem ana otunun faydaları neler?
    11. 29 Ekim ne zaman ve hangi güne denk..
    12. Polis arabası süsü verilmiş araçtan..
    13. Adana Cuma saati kaçta kılınacak?
    14. Çavuşoğlu'ndan Arnavutluk'a FETÖ çağırsı
    15. 3600 ek gösterge artışı ne zaman..
    16. AK Parti'den 'Af' açıklaması
    17. Türk Silahlı Kuvvetlerine süvari atı..
    18. Giuliano'dan Fenerbahçe itirafı!..
    19. Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı..
    20. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor