Çavuşoğlu: Amerikalılara ses kaydı vermedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu Kaşıkçı soruşturması ile ilgili olarak da "İnceleme sonuçlarını bekliyoruz. Ortaya çıkan sonuçları şeffaf bir şekilde tüm dünya ile paylaşacağız. Türkiye kimseye ses kaydı vermemiştir. Ortada kayıp bir şahıs var, Türkiye'de kaybolmuştur ancak Suudi Arabistan konsolosluğunda kaybolmuştur. Nasıl kaybolmuştur ne olmuştur bunları araştırmanın sonucunda açıklayacağız" dedi.