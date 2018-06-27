Çavuşoğlu: Almanya'nın Türkiye'ye yönelik yanlışları oldu

Çavuşoğlu, uluslararası Ukrayna Reform Konferansı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’deki 16 yıldaki gelişmeleri çok yakından gözlemlediğini ve yaşadıkları ülke ile kıyasladığını belirten Çavuşoğlu, "Eskiden yaşadığı ülke ile kıyasladığı zaman ülkemiz çok gerideydi. Son 16 yılda yapılanlarla birçok konuda Türkiye daha da ileri. Vatandaşımız bugüne kadar Türkiye’de seçimlerde söz sahibi değildi. Bu hakkı da biz getirdik. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarını da bir bir çözdük, çözüyoruz, duyarsız değiliz. Tüm bunlar bir araya geldiği zaman yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir çoğunlukla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AK Parti'yi desteklemesi de doğaldır." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Avrupa’daki yasakların da Erdoğan'ın ve AK Parti'nin aldığı oyda etkisi olduğunu belirtti.

ALMANYA İLE İLİŞKİLER



Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın kendisini seçimin ardından aradığını belirten Çavuşoğlu, yakında Mass'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Almanya’da PKK ve FETÖ mevcudiyetine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu konudaki beklentilerimizi yineledik. Son zamanlarda olumlu bazı adımlar var ama halen çok ciddi adımlar atılması gerektiği de bir gerçek. Adil Öksüz meselesi olsun, PKK'nın terör örgütünün paçavralarıyla, Öcalan’ın posterleriyle kampanya yapması gibi ki Alman kanunlarına aykırıdır. Son zamanlarda bunu durdurmaya yönelik adımlar atıldığı zaman da PKK’lıların Alman polisine ve güvenlik güçlerine nasıl saldırdığını onlar da gördüler. Dolayısıyla terörle mücadelede daha yakın iş birliği içinde olmamız gerekiyor."

"Artık Almanya ile ilişkilerimizde 'Yok o olsun bu olsun, yok savunma sanayisinde şunu verir miyim vermez miyim' gibi gereksiz tartışmalara hiç gerek yok." diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Almanya’yı dost olarak, müttefik olarak gördüğünü vurguladı.

'SİZLER DERS VERMEKTEN ÇOK HOŞLANIYORSUNUZ'

Çavuşoğlu, Almanya ile tarihte de hiçbir problem olmadığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ama Almanya’nın son zamanlarda gereksiz ve suni anlayışlarla Türkiye’ye yönelik yanlışları oldu. Bu yanlışları da tabii söylemek bizim görevimizdir. Türkiye’ye artık ders verme anlayışından uzaklaşsınlar. Bu sabah Danimarka Dışişleri Bakanı'na da söyledim. ‘Sizler ders vermekten çok hoşlanıyorsunuz’ dedim. Oysa biraz da kendinize bakın. Sizdeki yaşanan sorunlar, ırkçılık, İslam, yabancı ve göçmen düşmanlığı insan haklarına da aykırı, Avrupa’nın ortak kriterleriyle de çelişiyor. Türkiye’ye saygı duymayı öğrenmeleri gerekiyor. Türkiye’yi eşit ortak görmek durumundalar. Bunları da bazen sert üslupla da yeri geldiği zaman hatırlatıyoruz. Çoğunlukla da sakin, güzel bir şekilde öğretmeye çalışıyoruz. Sabırla da öğreteceğiz başka çaresi yok."

FETÖ VE PKK MEVCUDİYETİ BURADAKİ SİYASİLERİ DE ZEHİRLİYOR'

Çavuşoğlu, Kopenhag'da Avrupa ülkelerinden gelen dışişleri bakanlarıyla, Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen, Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, Danimarka eski Başbakanı ve eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ve AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile ayaküstü sohbet ettiğini ve seçim sonuçlarından dolayı tebrik aldığını belirtti.

Bazı rakamları muhataplarıyla paylaşınca çok şaşırdıklarına değinen Çavuşoğlu, "Örneğin, seçimlere katılma oranı yaklaşık yüzde 90 oldu. Bunu duyunca şaşırıyorlar. Çünkü, bu ülkelerde bazen yüzde 40’ın bile altına düşüyor ki esasen bu Türk halkının demokrasiye bağlılığının bir göstergesidir. ‘Kararımı ben kendim veririm’ diyor Türk halkı. İttifaklar sayesinde de oyların yüzde 98’i şu anda mecliste temsil ediliyor. Demokratik, şeffaf ve adil bir seçim gerçekleştirdiğimizi vurguladık. Hepsi de Türkiye ile ilişkileri daha da ileri götürmek için birlikte çalışma arzusundalar. Bunu da görmekten mutluluk duyduk." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Avrupalı muhataplarına bazı sitemlerde bulunduklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Danimarka ile hiç alıp veremediğimiz bir şey yok ama son zamanlarda Avusturya ile beraber hareket etmesi özellikle AB çatısı altında, bizi rahatsız ediyor. Danimarka ile ekonomik ilişkilerimiz iyi. Turizm potansiyelimiz var. Yine sağlık turizmi konusunda ciddi bir ilgi var. Burada yaşayan vatandaşlarımız var. Ama öyle görünüyor ki burada bir FETÖ ve PKK mevcudiyeti buradaki siyasileri de zehirliyor. Bunu da Danimarka Dışişleri Bakanı ile sabahki ikili görüşmemizde söyledik. Mogherini'ye de Türkiye’de seçimlerin demokratik, şeffaf ve adil olduğunu söyledik."

'PKK KAMPANYALARINA KATILAN BİRİ OBJEKTİF OLAMAZ'

Çavuşoğlu, AGİT'in hükümetin seçim öncesinde basında daha çok görüldüğü eleştirisine ilişkin, "Eğer hükümetteyseniz ve çalışıyorsanız tabii ki yaptığınız faaliyetler daha çok görünür. Diğer taraftan diğerlerinin önünde engel varsa, engellenirse o zaman problem. Eşit şartlarda herkesin medyaya çıkma şansı varsa ve bunu kullanabiliyorsa bu önemlidir." ifadelerini kullandı.

Geçen sene PKK’ya ve PKK’nın güdümünde olan partiye gözlem için gelip de destek veren ve kampanyasına katılan gözlemciler olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Onları bu sefer ülkemize sokmadık. Özellikle bir Alman milletvekili var ki PKK’nın terör listesinden çıkması için (çaba) sarf ediyor. Almanya’da da PKK kampanyalarına katılan bir kişi. Böyle bir kişi objektif ve dengeli olamaz. Dolayısıyla AKPM'ye bu kişiyi listeye almayın dedik ve almadılar. AGİT üzerinden bu sefer gelmeye kalktı. Almanya’ya söyledik, uçağa binmişti uçaktan indi. Bu tür insanların tabii seçimi gözlemlemesi mümkün değil." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'deki seçim sürecinde değişik uluslararası örgütlerden de gözlemciler geldiğini belirterek, "Çünkü biz herhangi bir şeyden çekinmiyoruz. Demokratik, şeffaf ve özgür bir seçim gerçekleştirdik." dedi.