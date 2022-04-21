Çavuşoğlu açıkladı: Çok ciddi rezervler var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, dış politikada öne çıkan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mayısın üçüncü haftasında önce Filistin’e ardından İsrail’e gideceklerini belirten Çavuşoğlu, taraflarla diyaloğun her zaman faydası olduğunun altını çizerek, "Sadece (Filistin Devlet Başkanı Mahmud) Abbas değil Hamas da İsrail'le Türkiye ilişkilerinin normalleşmesinin kendileri için çok faydalı olduğunu söyledi ve Cumhurbaşkanımızdan ilişkileri normalleştirin diye talepte bulundular." ifadesini kullandı.

İsrail'le bir doğal gaz boru hattıyla ilgili soruya da "Bence olur" yanıtını veren Çavuşoğlu, “Öyle gözüküyor ki İsrail kara sularında ve kıta sahanlığında çok ciddi rezervler var. Bu rezervlerin uluslararası piyasalara ve özellikle Avrupa’ya gidebilmesi için en ekonomik olan güzergah Türkiye. Onun dışında bir alternatif uygun değil. Bu fırsattan istifade bu projeleri hayata geçirebiliriz. Karar alındıktan sonra, kazma vurulduktan sonra 4-5 yıl içinde bu proje tamamlanır.” dedi.