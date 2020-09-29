Çatışmanın arkasından BAE ve Fransa çıktı! Amaç Türkiye'nin dikkatini Kafkasya'ya çevirmek

Japon Siyaset Bilimci ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Keisuke Wakizaka, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölgede yaşanan gerilimin Rusya'nın aleyine olacağını belirten Wakizaka, "Devam eden çatışmalar ilerleyen zamanlarda Rusya topraklarına sıçrayabilir" dedi.

Rusya'da Vladimir Putin'e olan güvenin ve itibarın önemli derecede düştüğünü aktaran Wakizaka, bölgede yaşanan çatışmaların Rusya'ya sıçraması durumunda Moskova yönetiminin büyük bir krizle karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının arkasında Fransa ve Birleşik Arap Emirliği (BAE) gibi ülkelerin olduğunu dile getiren Wakizaka, "Fransa, Türkiye ile pazarlık yapmak için Yunanistan'ı desteklerken aynı zamanda Türkiye'nin dikkatini Kafkasya'ya çevirmek için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile beraber Ermenistan'ı Azerbaycan'a saldırmaya yönlendirdi" diye konuştu.