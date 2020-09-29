  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çatışmanın arkasından BAE ve Fransa çıktı! Amaç Türkiye'nin dikkatini Kafkasya'ya çevirmek
Gündem

Çatışmanın arkasından BAE ve Fransa çıktı! Amaç Türkiye'nin dikkatini Kafkasya'ya çevirmek

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşanan çatışmalara ilişkin konuşan Japon Siyaset Bilimci Dr. Keisuke Wakizaka, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Türkiye'nin dikkatini Kafkasya'ya çekmeye çalıştığını söyledi. Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını ele geçirmek için büyük çaba harcadığını belirten Wakizaka, "Fransa, Türkiye ile pazarlık yapmak için Yunanistan'ı desteklerken aynı zamanda Türkiye'nin dikkatini Kafkasya'ya çevirmek için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile beraber Ermenistan'ı Azerbaycan'a saldırmaya yönlendirdi" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 11:32:00 -
Çatışmanın arkasından BAE ve Fransa çıktı! Amaç Türkiye'nin dikkatini Kafkasya'ya çevirmek

Japon Siyaset Bilimci ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Keisuke Wakizaka, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölgede yaşanan gerilimin Rusya'nın aleyine olacağını belirten Wakizaka, "Devam eden çatışmalar ilerleyen zamanlarda Rusya topraklarına sıçrayabilir" dedi.

Rusya'da Vladimir Putin'e olan güvenin ve itibarın önemli derecede düştüğünü aktaran Wakizaka, bölgede yaşanan çatışmaların Rusya'ya sıçraması durumunda Moskova yönetiminin büyük bir krizle karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının arkasında Fransa ve Birleşik Arap Emirliği (BAE) gibi ülkelerin olduğunu dile getiren Wakizaka, "Fransa, Türkiye ile pazarlık yapmak için Yunanistan'ı desteklerken aynı zamanda Türkiye'nin dikkatini Kafkasya'ya çevirmek için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile beraber Ermenistan'ı Azerbaycan'a saldırmaya yönlendirdi" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Oy verdim deyip şikayet etti!
Medya

Oy verdim deyip şikayet etti!

İBB Şehir Tiyatroları'ndan 7 aydır maaş alamadıklarını ve konuyla ilgili kendilerine herhangi bir açıklama yapılmadığını söyleyen usta oyunc..
Ermenistan'dan ortalığı karıştıracak skandal PKK hamlesi
Gündem

Ermenistan'dan ortalığı karıştıracak skandal PKK hamlesi

Azerbaycan ordusunun karşısında bir varlık gösteremeyen Ermenistan sahaya PKK’lı teröristleri sürdü. İran üzerinden getirilen teröristler Fu..
Ermenistan Savunma Bakanı'nın ziyaretinde dikkat çeken anlar
Dünya

Ermenistan Savunma Bakanı'nın ziyaretinde dikkat çeken anlar

Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan'ın Dağlık Karabağ'daki Savunma Ordusu Komutanlığı'na yaptığı ziyarette bir hayli endişeli olduğu göz..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay