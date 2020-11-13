Çatışmalardan kaçan Etiyopyalı kadın kampta doğurduğu kızına "Barış" adını verdi

HARTUM (AA) - Etiyopya’nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde ordu ile bölgesel hükümet arasındaki çatışmalardan kaçarak Sudan'ın Kadarif eyaletindeki bir sığınmacı kampına yerleşen Etiyopyalı Daşa Elyevm, burada dünyaya getirdiği çocuğuna "Barış" (Selam) adını verdi.



Ulusal medyada çıkan haberlere göre, Etiyopyalı Daşa Elyevm, sığındığı Kadarif eyaletinin Semaniye köyündeki geçici barınma merkezinde bir kız çocuğu doğurdu.



Nehirden geçmenin de olduğu meşakkatli bir yolculuktan sonra kampa ulaştıklarını söyleyen Elyevm, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sudan’da olmak ve ikinci kızını kucağına almaktan mutlu olduğunu belirtti.



Elyevm, Etiyopya’da barış ve istikrarın sağlanması temennisiyle kampta hayata "merhaba" diyen kızına Barış adını verdiğini kaydetti.



Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldıran ve savaş açan Tigray Halk Kurtuluş Cephesine karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Etiyopya, Tigray eyaletinde 6 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etti, OHAL'i yönetecek özel komutanlık da kurdu.

Tüm iletişim hatlarının kesildiği bölgede basın mensupları ve insani yardım kuruluşları gelişmeleri eyalet sınırından takip etmeye çalışıyor. Sudan tarafına sivil göçlerinin sayısının 11 bini aştığı aktarılırken, her iki taraftan da çok sayıda asker ve sivilin öldüğü bildiriliyor.

