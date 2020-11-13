  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çatışmalardan kaçan Etiyopyalı kadın kampta doğurduğu kızına "Barış" adını verdi
Aktüel

Çatışmalardan kaçan Etiyopyalı kadın kampta doğurduğu kızına "Barış" adını verdi

Yeniakit Publisher
2020-11-13 16:48:18 -
Çatışmalardan kaçan Etiyopyalı kadın kampta doğurduğu kızına "Barış" adını verdi

HARTUM (AA) - Etiyopya’nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde ordu ile bölgesel hükümet arasındaki çatışmalardan kaçarak Sudan'ın Kadarif eyaletindeki bir sığınmacı kampına yerleşen Etiyopyalı Daşa Elyevm, burada dünyaya getirdiği çocuğuna "Barış" (Selam) adını verdi.

Ulusal medyada çıkan haberlere göre, Etiyopyalı Daşa Elyevm, sığındığı Kadarif eyaletinin Semaniye köyündeki geçici barınma merkezinde bir kız çocuğu doğurdu.

Nehirden geçmenin de olduğu meşakkatli bir yolculuktan sonra kampa ulaştıklarını söyleyen Elyevm, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sudan’da olmak ve ikinci kızını kucağına almaktan mutlu olduğunu belirtti.

Elyevm, Etiyopya’da barış ve istikrarın sağlanması temennisiyle kampta hayata "merhaba" diyen kızına Barış adını verdiğini kaydetti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldıran ve savaş açan Tigray Halk Kurtuluş Cephesine karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Etiyopya, Tigray eyaletinde 6 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etti, OHAL'i yönetecek özel komutanlık da kurdu.

Tüm iletişim hatlarının kesildiği bölgede basın mensupları ve insani yardım kuruluşları gelişmeleri eyalet sınırından takip etmeye çalışıyor. Sudan tarafına sivil göçlerinin sayısının 11 bini aştığı aktarılırken, her iki taraftan da çok sayıda asker ve sivilin öldüğü bildiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kardeşini namaz kılarken başından vurarak öldürdü, sebebi pes dedirtti
Yerel

Kardeşini namaz kılarken başından vurarak öldürdü, sebebi pes dedirtti

Iğdır'da, Ankara'dan memleketine gelen İman Tazegün, miras yüzünden tartıştığı kardeşi Hüseyin Tazegün'ü namaz kıldığı sırada tabancayla baş..
Aynı günde 4 Kovid-19 testi yaptırdı! Elon Musk'ın sözleri dünya gündemini sarstı
Dünya

Aynı günde 4 Kovid-19 testi yaptırdı! Elon Musk'ın sözleri dünya gündemini sarstı

Elektrikli araç tasarlayan ve üreten Tesla şirketinin Üst Yöneticisi Elon Musk, aynı gün içinde yaptırdığı 4 koronavirüs testinden ikisinin ..
TV tarihine geçecek şok görüntü! NTV canlı yayınında meydana geldi
Medya

TV tarihine geçecek şok görüntü! NTV canlı yayınında meydana geldi

NTV canlı yayınında spikerin koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sigara yasağıyla ilgili detayları anlattığı sırada ekrana getirilen..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay