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Gündem Çatışma çıkmıştı! Hakkari'den şehit haberi
Gündem

Çatışma çıkmıştı! Hakkari'den şehit haberi

Hakkari’de terör örgütü PKK'lı kalleşlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz’un acı haberi Osmaniye’de yaşayan ailesine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 14:49:00 -
Çatışma çıkmıştı! Hakkari'den şehit haberi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz’un Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl köyünde bulunan ailesine askeri yetkililer tarafından şehadet haberi verildi.

Acı haberi alan anne Fatma, baba Salim Topuksuz ile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Şehit evine dev Türk bayrağı asıldı.

 Hatice Topuksuz ile evli olan ve geçen Nisan ayında Salim Efe adını verdikleri çocuğu dünyaya gelen 29 yaşındaki şehidin naaşı memleketi Osmaniye’de toprağa verilecek.

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Yorumlar

Ahmet FEYZİOĞLU

Mekânı cennet olsun inşallah!
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yusuf

Allah rahmet eylesi şehidimize
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