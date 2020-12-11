Çatıdan kaçarken yakalandı! İstanbul’da 22 adrese DEAŞ baskını, 18 gözaltı
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a karşı Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenler, Fatih, Esenyurt, Güngören, Pendik, Sultangazi, Ümraniye ve Zeytinburnu ilçelerinde önceden belirlenen 22 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi.
Başakşehir Güvercintepe’de bir adrese yapılan baskında özel harekat polis ekipleri, kapıyı koçbaşı ile kırarak içeri girdi. Kapı kırılması sırasında bir şüpheli çatıya çıkarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyete götürüldü. Örgütün çatışma bölgeleri ile iltisaklı faaliyet gösteren, çatışma bölgelerinde terör örgütü saflarında yer alan, İstanbul’da faaliyetlerine devam eden ve eleman arayışı içinde olduğu ileri sürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.