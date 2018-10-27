Çatıda kargaların saldırdığı yavru kedi kurtarıldı

Çorum İnönü Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatısında mahsur kalan yavru kediye, kargaların saldırdığını gören vatandaşlar kediyi kurtarmak için harekete geçti. Bir kişi, kediyi kurtarmak için çatıya çıktı. Kediyi kurtaran mahalle sakini, aşağıya indirdi. O anları başka bir kişi cep telefonu ile görüntüledi.