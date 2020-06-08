Çatı katında bulunmuştu! ABD'nin 50 yıl önce yolladığı yağlar hakkında yeni gelişme

Elazığ'ın Ağın ilçesinde bir okulun çatı katında bulunan ve ABD'den yaklaşık 50 yıl önce yardım amaçlı gönderildiği belirtilen yağlar analiz edilecek.

Kentte 24 Ocak'ta meydana gelen depremde ağır hasar gördüğü için yıkım kararı verilen Ağın'daki Öğretmen Abdullah Lütfü İlkokulunun çatı katında, 81 teneke eritilmiş yağ bulundu.

Okulun yıkım işini üstlenen Ağın Belediyesi çalışanlarınca bulunan, üretim ve son kullanım tarihi belli olmayan ve üzerinde "Eritilmiş sade yağ, Amerika Birleşik Devletleri halkı tarafından hediye edilmiştir, satılamaz veya değiş tokuş yapılamaz" yazılı yağlar, analiz edilmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim edildi.