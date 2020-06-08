  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Çatı katında bulunmuştu! ABD'nin 50 yıl önce yolladığı yağlar hakkında yeni gelişme

Elazığ'ın Ağın ilçesinde bir okulun çatı katında bulunan ve ABD'den yaklaşık 50 yıl önce yardım amaçlı gönderildiği belirtilen yağlar analiz edilecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:53:00 -
Çatı katında bulunmuştu! ABD'nin 50 yıl önce yolladığı yağlar hakkında yeni gelişme

Elazığ'ın Ağın ilçesinde bir okulun çatı katında bulunan ve ABD'den yaklaşık 50 yıl önce yardım amaçlı gönderildiği belirtilen yağlar analiz edilecek.

Kentte 24 Ocak'ta meydana gelen depremde ağır hasar gördüğü için yıkım kararı verilen Ağın'daki Öğretmen Abdullah Lütfü İlkokulunun çatı katında, 81 teneke eritilmiş yağ bulundu.

Okulun yıkım işini üstlenen Ağın Belediyesi çalışanlarınca bulunan, üretim ve son kullanım tarihi belli olmayan ve üzerinde "Eritilmiş sade yağ, Amerika Birleşik Devletleri halkı tarafından hediye edilmiştir, satılamaz veya değiş tokuş yapılamaz" yazılı yağlar, analiz edilmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı