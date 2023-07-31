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Aktüel Catch Jeans’ın Kurucusu Hakan Yurtbaşı: Yeni Koleksiyonlarımız Sonbaharda
Aktüel

Catch Jeans’ın Kurucusu Hakan Yurtbaşı: Yeni Koleksiyonlarımız Sonbaharda

Yeniakit Publisher
2023-07-31 17:10:00 -
Catch Jeans’ın Kurucusu Hakan Yurtbaşı: Yeni Koleksiyonlarımız Sonbaharda

Ünlü giyim markası Catch Jeans’ın kurucusu Hakan Yurtbaşı, firmanın yeni tasarımlarına ilişkin heyecan verici açıklamalarda bulundu. Giyim sektöründeki özgün ve başarılı tasarımlarıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında takdir toplayan Catch Jeans, sonbahar dönemi için hareketli bir koleksiyon hazırlığı içerisinde.

Yurtbaşı, yaptığı açıklamada yeni koleksiyonlarına dair şu ifadelere yer verdi: "Catch Jeans olarak, müşterilerimize her sezon şık ve rahat giyim seçenekleri sunmaya özen gösteriyoruz. Eylül ve Ekim aylarında yeni tasarımlarımızı sizlerle buluşturmayı heyecanla bekliyoruz. Sonbaharın getirdiği renkler ve trendlerle harmanlanmış koleksiyonumuzla moda severleri memnun etmeyi hedefliyoruz."

Catch Jeans, yaratıcı ve kaliteli tasarımlarıyla giyim sektöründe kendine özgü bir yer edinmiş ve müşterilerin beğenisini kazanmıştır. Hakan Yurtbaşı, markanın misyonunu ve vizyonunu şu şekilde açıkladı: "Catch Jeans olarak, her zaman modaya uygun ve trendleri yakından takip eden tasarımlar yapmayı amaçlıyoruz. Müşterilerimizin stilini yansıtan ve onlara özgüven kazandıran parçaları koleksiyonlarımızda buluşturuyoruz."

Giyim sektöründeki rekabetin yoğun olduğu günümüzde, Catch Jeans'ın kalite ve özgünlüğüyle fark yarattığına dikkat çeken Yurtbaşı, "Müşteri memnuniyeti ve sadakati bizim için önemlidir. Bu nedenle, koleksiyonlarımızı müşterilerimizin isteklerini göz önünde bulundurarak hazırlıyoruz. Yenilikçi yaklaşımımızla müşterilerimizin beğenisini kazanmak en büyük amacımız" dedi.

Catch Jeans, sonbahar koleksiyonunda farklı stillere hitap eden seçenekler sunarak müşterilerine geniş bir yelpazede ürün alternatifi sunmayı planlıyor. Yeni koleksiyonda yer alacak olan jean pantolonlar, gömlekler, ceketler ve elbiselerle, moda severler sonbahar dönemine şık ve tarzlı bir giriş yapabilecekler. Yurtbaşı, giyim sektöründeki yeni koleksiyonlarına dair heyecan verici açıklamalarda bulundu. Sonbahar dönemi için hazırlanan yeni tasarımlarla müşterilere şıklık ve rahatlık sunmayı hedefleyen Catch Jeans, modaya uygun ve trendleri takip eden tasarımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

 
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