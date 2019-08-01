Çatal: “Herkesi Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’ne bekliyoruz”

İstanbul ziyaretinde Taşköprü Dernek Başkanları ile Bakırköy Kartaltepe Milli Parkı’nda buluşan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, herkesi Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’ne beklediklerini söyledi.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, İstanbul’da Taşköprü Dernek Başkanları ile bir araya geldi. Bakırköy Kartaltepe Milli Parkı’nda dernek başkanlarıyla buluşan Başkan Çatal, “Dünyaya gözünüzü ilk açtığınız topraklar adına, akrabalarınız adına, komşularınız adına, gençlerimizin geleceği adına Taşköprü’ye sahip çıkın. Metropol şehirde yaşıyorsunuz. Yiyeceklerinizi köylülerimizden alın, komşularınıza da aldırın. Unumuzdan, sucuklarımızdan, pastırmamızdan hediyelik eşyalara, yumurtaya, sarımsağa kadar her şeyi köylülerimizden alın ve alınmasına aracı olun. Tatillerinizi Taşköprü’de geçirin. Tarihi mekanlarımız, dini mekanlarımız, yöresel yemeklerimiz ve daha nice güzellikler Taşköprü’de sizleri bekliyor1 dedi.

Hemşehrilerinin komşularını da Taşköprü’ye gitmeleri için teşvik etmeye davet eden Başkan Çatal, "Okullara, derneklere bölgemize gezi düzenlemeleri için destek verin. Spor derneklerini kamp için buraya yönlendirin. İstanbul’un stresinden uzaklaşmak isteyen tanıdıklarınızı 2 günlüğüne de olsa Taşköprü’de ağırlayın. Hem doğduğunuz yere katkıda bulunursunuz hem de ilişkileriniz güçlenir. Buradan toplu gelimlerinizde sizi Taşköprü’de ben karşılamak, belediyede ağırlamak isterim. Gelin el ele verelim, yemeklerimizi, örflerimizi çocuklarımızı yetiştirirken anlatalım, çevremizdekileri ilçemize gitmeleri konusunda destek olalım. İş adamları, bölgemizde yatırım yapabilirsiniz. Biz her konuda size destek vermeye hazırız. Devlet teşviklerinden faydalanma fırsatınız var. Taşköprülülere, bölgemizdeki insanlarımıza ekmek veren, iş sahası açan her işletmenin Pazarlama Müdür olarak gönüllü çalışır, ürünü Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak için elimden geleni yaparım. Gelin, bölgemizi gezin. Liman 1 saatlik mesafede. Karayolu, denizyolu, havayolu ile ulaşım mümkün. Önyargılarınızdan kurtulup bölgemizi yerinde bizden dinleyin. Sadece misafirimiz olarak bu fırsatı bize verin, inanın pişman olmayacaksınız” diye konuştu.

Dernek başkanları ve üyelerini 15-18 Ağustos tarihlerinde 33.’sü düzenlenecek olan Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali’ne davet eden Başkan Çatal, dernek başkan ve yönetimlerinden yoğun ilgi gördü. Programa Emekli Vali Yardımcısı ve Kaymakam Saim Eskioğlu, KASDER Genel Başkanı Remzi Şen, Taşköprülüler Federasyon Başkanı Halil Hasanoğlu, Taşköprü Çevre Köyleri Derneği Başkanı Murat Yılmaz, Taşköprülüler Derneği Başkanı Feyyaz Eskioğlu ve diğer dernek başkanları ile üyeleri katıldı.